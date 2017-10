Groene Ster kende een flitsende start in Malden. De wedstrijd was amper een paar minuten oud toen Dylan Zwartjes vanaf de rechtervleugel zijn eerste voorzet verstuurde. Eloy Cox fungeerde tussen de Juliana-verdedigers als een prima stoorzender, waardoor de attente Roel Schirra de bal wist op te pikken en fraai de 0-1 wist te scoren. Tien minuten later was het opnieuw raak. Linkervleugelverdediger Sebastiaan de Jongh benutte de vrije ruimte optimaal en wist Eloy Cox in stelling te brengen, die vervolgens knap wegdraaide bij zijn tegenstander en zijn eerste competitietreffer liet aantekenen: 0-2. Hierna probeerde Juliana’31 geforceerd de aansluitingstreffer te scoren, echter gevaarlijke momenten van de thuisclub in deze fase waren er nauwelijks. Groene Ster kreeg via aanvoerder Maikel van Kesteren nog een goede schietkans, welke uiteindelijk een prooi werd voor Juliana’31-doelman Mitchell de Kluis. Het spelbeeld in deze fase van de eerste helft stond in het teken van veel overtredingen door beide ploegen, hetgeen zorgde voor irritatie. Het enige gevaar van de thuisclub was een vrije trap van centrale middenvelder Jeroen Meijers, die door Willem-Jan Thijssen knap uit het doel werd gehouden.

Na de pauze volgde een volledig ander spelbeeld. Groene Ster moest zich beperken tot verdedigen en had grote moeite met het opportunistische aanvalsspel van de thuisclub. Al was de eerste kans vlak na de pauze voor Groene Ster, maar Roel Schirra zag zijn afstandsschot net over gaan. Hierna vielen enkele hachelijke momenten voor het doel van Groene Ster te aanschouwen. Resoluut ingrijpen van het centrale duo Kevin Werker en Danny Stassar en voortreffelijk keeperswerk van Willem-Jan Thijssen hielden Groene Ster in deze beginfase overeind. Toch kwam na een uur de aansluitingstreffer. Een vrije trap van aanvoerder Jeroen Meijers werd door centrale verdediger Jens Rossen ingekopt: 1-2. De thuisclub bleef vervolgens optisch sterker, echter ook Groene Ster bleef de aanval zoeken en rook aan kansen om de score uit te breiden. Wessel Franssen, in de ploeg gekomen voor Eloy Cox, kreeg een goede kans en Dylan Zwartjes zag zijn doelpoging over de lat vliegen. Nadat invaller Tom Hermans na een knappe rush de goed meegelopen invaller Cliff Pötgens wist te bedienen en de inzet van laatstgenoemde geen doel trof, was het weer de beurt aan de gastheren.

De thuisclub wist in de hectische slotfase op gelijke hoogte te komen. Scheidsrechter Horst bestrafte doelman Willem-Jan Thijssen met een indirecte vrije trap op negen meter van het Groene Ster-doel wegens het overtreden van de secondenregel (de bal langer dan zes seconden vasthouden). Een dubieuze beslissing van de leidsman omdat de Groene Ster-doelman gehinderd werd door een aanvaller van Juliana’31 en de bal niet eerder kon uittrappen. Een buitenkansje voor de gastheren die door Stefan de Jong werd uitgepakt in de vorm van de gelijkmaker: 2-2. Voor Groene Ster een mentale dreun en een opsteker voor de thuisclub, die op jacht ging naar de volle winst. Echter de groen-witten toonden veerkracht en bleven de aanval zoeken. De ook deze wedstrijd weer hardwerkende aanvoerder Maikel van Kesteren dook in de slotminuut in de vrije ruimte op de rechtervleugel en bediende met een perfecte voorzet invaller Wessel Franssen op maat. Tegen diens snoeiharde kopbal was geen kruid gewassen voor de kansloze Juliana’31-goalie Mitchell de Kluis: 2-3. De ontlading bij de winnende treffer was enorm aan Groene Ster-zijde. Zeker nadat de lange blessuretijd vervolgens zonder kleerscheuren werd uitgespeeld.

Een in het begin makkelijk lijkende voetbalmiddag tegen het gastvrije Juliana’31 werd aan het einde nog een enorme kluif. Echter opnieuw toonde Groene Ster aan over veel wilskracht en veerkracht te beschikken. Een enorme opsteker in de aanloop naar de beladen stadsderby tegen onze buren EHC/Heuts uit Hoensbroek. Een fantastisch affiche voor aanstaande zondag op sportpark Pronsebroek (aanvang: 14.30 uur).

Juliana’31 – Groene Ster 2-3 (0-2). 3. Roel Schirra 0-1, 11. Eloy Cox 0-2, 61. Jens Rossen 1-2, 84. Stefan de Jong 2-2, 90. Wessel Franssen 2-3. Scheidsrechter: W. Horst (Groningen). Geel: Jens Rossen, Mattheys Kuypers, Stefan de Jong (allen Juliana’31), Willem-Jan Thijssen, Tom Hermans, Sebastiaan de Jongh, Kevin Werker, Maikel van Kesteren, Mick Hellemons (allen Groene Ster).

Archieffoto:©Parkstadactueel/Lucho Carreno