Heerlen, stad van slimme mogelijkheden

Smartified.nl ondersteunt smart services

Bij de start van de Digitale Dagen op maandag 9 oktober heeft economiewethouder Martin de Beer de website smartified.nl gepresenteerd. De website bedient zowel reeds gevestigde smart services organisaties als toekomstige bedrijven. Deze potentiële nieuwkomers met interesse om te ondernemen in de regio kunnen rekenen op ondersteuning en advies over huisvesting, het ecosysteem en subsidiemogelijkheden.

De website is onderdeel van de Smart Services Office. De Smart Services Office is een initiatief van de gemeente Heerlen. De office en de website richten zich op het ondersteunen, verbinden en versterken van bestaande en nieuwe ondernemers; boeien, binden en behouden. Met de dienstverlening levert de office een belangrijke bijdrage aan de positionering van Heerlen als stad van de slimme mogelijkheden. Een regio die toonaangevend is op het gebied van de creatie van nieuwe diensten door slim gebruik van data en technologie.

Smartbox

Bedrijven en organisaties uit Heerlen en omgeving die werken op het terrein van slimme dienstverlening kunnen zich aanmelden bij de Smart Services Office. Ze krijgen dan toegang tot de SmartBox die deel uitmaakt van de website. De SmartBox bestaat uit verschillende tools, waaronder het Smartified-keurmerk en presentatiemateriaal. Tevens kunnen deze zogenaamde Smartified-organisaties een beroep doen op de Smart Services Office voor verschillende diensten op maat, zoals advies bij het aantrekken van nieuwe investeerders of ondersteuning bij het opstellen en verspreiden van nieuwsberichten.

Economisch perspectief

Volgens wethouder Martin de Beer draagt de Smart Services Office bij aan de ontwikkeling van Heerlen als toekomstbestendige en economische vitale regio. “Het versterken van het smart services ecosysteem verankert de Brightlands Smart Services Campus, biedt economisch perspectief en maakt de regio aantrekkelijk voor bedrijven en inwoners.”

Zie www.smartified.nl voor meer informatie over Smartified-certificiering, de diensten en werkwijze van de Smart Services Office.

