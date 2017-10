Hub Kerkrade: bruisend hart van de stad!

Redactie Parkstadactueel |

Vandaag onthullen Wethouder van cultuur, Jo Bok en Huub Wiermans, voorzitter stuurgroep centrumontwikkeling samen met de partners Bibliotheek Kerkrade, Parkstad Limburg Theaters, Muziekschool Kerkrade en het culturele middenveld de naam en merkidentiteit van het Kerkraadse cultuurcluster. De presentatie hiervan vindt plaats in het cultuurcluster zelf.

Concept Hub Kerkrade

Eind december 2016 heeft de gemeenteraad van Kerkrade ingestemd met de plannen voor Hub Kerkrade. Midden in het stadscentrum, op de voormalige plek van de Theaterpassage, wordt nog steeds gebouwd aan een nieuwe voorziening, waar Bibliotheek Kerkrade, Theater Kerkrade, de muziekschool en het culturele middenveld van Kerkrade samen komen. Hub Kerkrade is het bruisende hart van de gebiedsontwikkeling centrum, die een gebied van 22 hectare bestrijkt.

De naam Hub

Het Kerkraads bureau DOOR communicatie en vorm heeft in opdracht van gemeente Kerkrade, in nauwe samenwerking met de culturele partners, de naamgeving begeleid en de merkidentiteit ontworpen. Jo Bok: “Het kiezen van een naam is een belangrijk interactief proces dat zorgvuldig uitgevoerd moet worden. DOOR heeft de afgelopen periode samen met Parkstad Limburg Theaters, de Bibliotheek, de Muziekschool en het Culturele Middenveld, de gemeente en inwoners gewerkt aan het in kaart brengen van wensen en behoeften. De naam moet immers een breed draagvlak genereren en iedereen moet zich ermee kunnen identificeren. Identificatie die ook communicatief zowel regionaal, nationaal als internationaal mogelijk is. De naam Hub is unaniem gekozen. Hub is de spil, de as waar de verbindingen worden gemaakt tussen bezoekers en het gezamenlijke en individuele programma van de verschillende partners. Feitelijk wordt er extra waarde gecreëerd boven op datgene wat partners individueel aanbieden. Bezoekers ervaren hierdoor een betekenisvolle ontmoeting. Een omgeving waar alle activiteiten in de kern van Kerkrade samenkomen, een plek waar iedereen kan thuiskomen. Van Hub mag je een warme, veilige 2e huis- en werkkamer verwachten waar volop ruimte is om in alle openheid elkaar en de programmering te ontdekken.”

Kennis, educatie, informatie en plezier

“Je kunt er niet alleen terecht voor het lenen van een boek en het bezoeken van een voorstelling, Hub Kerkrade wordt een vind- en broedplaats van kennis, educatie, informatie en plezier”, aldus wethouder Jo Bok. Bibliotheek, theater en muziekschool kennen al een uitgebreide programmering, naast hun reguliere taak. Inwoners en instellingen van Kerkrade worden uitgenodigd om samen te bouwen en te werken aan een creatief palet in Hub Kerkrade. Zodat de programmering van Hub Kerkrade de komende jaren verder wordt uitgebouwd en het een plek is voor iedereen.

Interieur en digitectuur

Binnen het bestaande karkas van het gebouw, vol met ruwe betonelementen, wordt een hedendaags interieur ingericht. Tegelijkertijd wordt innovatieve digitale technologie geïntegreerd, van interactieve beeldschermen tot en met een zogenaamde serious gameruimte, ook wel digitectuur genoemd.

Third Place

De ambitie van Hub Kerkrade is de ‘Third Place’ gedachte. Een third place, is de plek waar je naast je thuis, de eerste plek, of op je werk of school, de tweede plek, graag naar toe gaat om te ontspannen en te genieten. Van een voorstelling, een goed boek, maar ook voor een kop koffie. Hub Kerkrade wordt midden in ons stadscentrum een bijzondere ontmoetingsplek, met een gevarieerd aanbod, in een mooie omgeving én gratis – oftewel voor iedereen – toegankelijk.

Ingebruikname Theater Kerkrade

De eerste voorstelling van Theater Kerkrade in Hub Kerkrade is op 25 oktober 2017 met de voorstellingreeks ‘Geen Paniek’. Een vrolijke voorstelling, gespeeld door bekende Nederlandse acteurs. De voorstelling was wereldwijd een groot succes en is in Nederland slechts in een vijftal theaters te zien.

Werk in uitvoering

De komende maanden zullen alle andere partners gefaseerd Hub in gebruik nemen. Wethouder Wiermans vult aan: “Als voorzitter van de stuurgroep centrumplan ben ik bijzonder trots op deze co-creatie. Aan een ambitieus project wordt zo samen gebouwd en gewerkt met de partners van de gemeente. Een cadeau voor de stad en haar inwoners, ondernemers en bezoekers.”

Bron en foto’s: gemeente Kerkrade