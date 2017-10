Laatste fase restauratie Romeins badhuis van start

redactie van Parkstadactueel |

De laatste ingrijpende restauratiewerkzaamheden aan het Romeins badhuis in Heerlen zijn gestart. Het badhuis wordt grotendeels teruggebracht naar de staat waarin het tijdens de eerste opgraving in 1941 is aangetroffen. Om de restauratie zo authentiek mogelijk uit te voeren, wordt gebruik gemaakt van dezelfde bouwmaterialen en technieken die de Romeinen hanteerden. Ontbrekende bouwstenen worden net als toen gekapt uit Kunradersteen, replica’s van dakpannen, en tegels worden gemaakt van Brunssumse klei en in Maastricht is een steenfabriek gevonden die de replica’s met de hand kan vormen.

Foto’s en ander archiefmateriaal geven een nauwkeurig beeld van hoe het badhuis in 1941 voor het eerst werd aangetroffen. In die tijd werd er heel anders met archeologische vondsten omgegaan. Er zijn nog genoeg Heerlenaren die zich weten te herinneren dat Romeins bouwmateriaal werd meegenomen voordat het badhuis weer werd bedekt met zand. Toen het badhuis in 1975 opnieuw werd blootgelegd om er een museum omheen te bouwen, zag het er dan ook heel anders uit dan op de foto’s uit 1941. Het is heel bijzonder dat dit archeologisch monument nu ingrijpend mag worden gereconstrueerd met toestemming van de rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Wethouder Jordy Clemens ziet uit naar het gerestaureerde badhuis. “Bezoekers krijgen straks een veel beter beeld van het badhuis en het Romeinse leven daaromheen. Het is een volgende stap om onze rijke geschiedenis beter zichtbaar én beleefbaar te maken.”

Publieksactiviteiten Tot en met december zijn de restauratiewerkzaamheden op werkdagen voor bezoekers van het Thermenmuseum te volgen. Daarnaast zijn er diverse activiteiten zoals rondleidingen, vragenuurtjes met experts en workshops. Kijk voor meer informatie op www.thermenmuseum.nl.

Bescherming en onderzoek Na deze laatste fase van de restauratie, die vorig jaar is gestart, zijn alle 150 schadeplekken gerepareerd en is het beschermde monument klaar voor de toekomst. De werkzaamheden worden aangegrepen om archeologisch onderzoek te doen en meer informatie te verzamelen over het badhuis en ons Romeins verleden.

Foto’sThermenmuseum