LIMBURGS STREEKDINER t.b.v. VOEDSELBANK LIMBURG-ZUID

Op maandag 20 november vindt in restaurant Refresh van de Hotel Management School in Maastricht een Limburgs Streekdiner plaats. Tijdens het diner onder auspiciën van La Saison Culinaire serveren de Limburgse topchefs van Château Neercanne, Tout à Fait, de Gerardushoeve en Café Sjiek Limburgse streekgerechten. De Limburgse troubadours Ivo Rosbeek en Ivo van der Bijl luisteren de avond op. Ontvangst is 18.00, aanvang 18.30. Het Limburgs streekdiner wordt georganiseerd ten behoeve van de in Landgraaf gevestigde voedselbank Limburg-Zuid.

Deelnemers wordt verzocht om een voedselpakket te doneren voor de voedselbank ter waarde van € 75 euro per couvert. De inhoud van dit voedselpakket, circa 65 items, is samengesteld uit lang houdbare producten, waar de voedselbank de grootste behoefte aan heeft. Omdat de meewerkende Chefs, de Hotelschool, de optredende artiesten en de vrijwilligers die voor de bediening zorgen, allemaal pro Deo werken en ook de ingrediënten voor het diner worden gesponsord zal iedere euro die u betaalt voor 100 procent worden besteed aan voedsel voor de cliënten van de voedselbank.

Aanmelding kan via tel nr: 045-5331933 of e: info@voedselbanklimburg-zuid.nl

Deelnemers krijgen een ticket voor het diner per email thuisgestuurd plus desgewenst een factuur.

Het parkeerterrein van de Hotelschool vindt u aan de Jeruzalemweg 2, 6222 NG Maastricht.