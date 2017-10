Tonnie’s B&B al 12,5 jaar gastvrij in Kerkrade

Op de foto Wethouder Tim Weijers feliciteert Tonnie Theunissen met het 12,5-jarig jubileum van haar B&B.Hartverwarmend

Wethouder Tim Weijers bezocht Tonnie’s Bed & Breakfast vanwege haar 12,5 jarig bestaan en goede resultaten. Alweer 12,5 jaar geleden verwelkomde Tonnie Theunissen de eerste gast in haar Bed & Breakfast aan de Lindenlaan in Kerkrade. Inmiddels is Tonnie’s B&B een succes geworden.

Tonnie verwelkomt iedere gast met een heerlijk stuk Limburgse vlaai. “Dat stellen mijn bezoekers altijd zeer op prijs. Ook het ontbijt in de serre of het knusse tuinhuisje valt in de smaak. Zeker als ik op feestdagen of bij andere gelegenheden nog een stukje extra sfeer creëer.” De serre heeft Tonnie speciaal laten aanbouwen en ook een eigen badkamer voor de gasten is in de loop van de jaren toegevoegd. “Ik ben er trots op dat ik dit alles na het overlijden van mijn man, Herman, zelf heb opgebouwd. En het contact met de mensen is vaak hartverwarmend.”

Top 20. De accommodatie behaalde de afgelopen jaren hoge scores bij websites als Zoover en Booking.com. Bezoekers waarderen de B&B met een ruime 9 en maar liefst 4 sterren. In 2015 behaalde Tonnie’s B&B bij Zoover zelfs een plaats in de Top 20 van de ongeveer 5.000 B&B’s in Nederland. “Een heel bijzondere prestatie,” zegt wethouder Tim Weijers (Toerisme). “Als gemeente willen we er onder meer voor zorgen dat toeristen hun verblijf in onze mooie stad verlengen. B&B’s en andere verblijfsaccommodaties zijn daarom belangrijke toeristische pijlers voor Kerkrade. Wat ons betreft mogen nog veel meer mensen in onze stad een B&B starten. Ik feliciteer Tonnie van harte met dit 12,5-jarig jubileum en wens haar veel succes toe in de toekomst!”.

Foto Gemeente kerkrade