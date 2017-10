Zo lang mogelijk eigen baas

Het Gehandicapten Platform Simpelveld/Bocholtz organiseert voor de 26e keer een Informatieavond in de Rode Beuk, Kloosterstraat 57, Simpelveld.

De avond is gepland op donderdag 12 oktober 2017 en begint om 19.00 uur.

Zoals gewoonlijk hebben we 2 thema’s: Beveiliging van de computer en Mantelzorg.

Beveiliging van de PC: Nog nooit meegemaakt dat iemand probeerde in te breken in uw computer? Geluk gehad! Er blijken namelijk veel trucs te zijn om u informatie en vooral geld afhandig te maken. Wat dacht u van Phishing of identiteitsfraude? Of het leeghalen van de bankrekening? Hoe kun je veilig internetbankieren? Gelukkig is daar de heer Math Driessen (van De PCdokter in Sittard) om u in korte tijd wegwijs te maken in deze aspecten van de digitale wereld. Hij zal ook tips geven over hoe leuk het is om met een PC te werken. Ook zal hij aan de hand van praktijkvoorbeelden laten zien wat u wel en niet moet doen op de digitale snelweg.

Mantelzorg: Bent u Mantelzorger? Waardoor kan men Mantelzorger worden? Komt het veel voor? Hoe kan men ermee omgaan? Is er hulp te krijgen? Kan men voorkomen over de top gaan? En wat dan nog? Heeft de gemeente een mantelzorgbeleid? Wat doet de gemeente voor de Mantelzorger? Wilt u daarover nadenken en praten? We hebben de dames Hella Senden (Steunpunt voor Mantelzorgers) en Wilmie Spierts (Coördinator Ruggesteun) bereid gevonden om met u het probleem aan te pakken.

Het programma ziet er als volgt uit:

19.00 uur Opening.

19.05 uur Computerbeveiliging door de heer Math Driessen

20.00 uur Pauze. Koffie of thee (gratis met dank aan de vrijwilligers van de SWOBS).

20.15 uur Mantelzorg door de dames Hella Senden en Wilmie Spierts

21.30 uur Sluiting.

Wij hopen dat u antwoorden op uw vragen meeneemt naar huis. Voor vervoer naar en van de Rode Beuk staan busjes gratis voor u klaar. Meldt u zich wel op tijd aan bij d’r Durpswinkel, uiterlijk dinsdag 10 oktober (tel. 045-5442877). Mocht u achteraf verhinderd zijn om gebruik te maken van het gratis vervoer, dan graag afmelden bij Taxi van Meurs (tel. 045-5442776).

Foto Gehandicapten Platform Simpelveld/Bocholtz