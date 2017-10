Concert Southern Voices in Abdij Rolduc

Ton Reijnaerts |

Op zondag 29 oktober organiseren Abdij Rolduc en Puur Weijers en Weijers in de Rococobibliotheek van Abdij Rolduc het concert ‘Southern Voices’

‘Southern Voices’ is een vernieuwend driekoppig damesensemble dat wordt gevormd door sopranen Eline van den Broeke, Elmy Kremer en Aukje Pijper. Op jonge leeftijd hebben zij elkaar leren kennen tijdens het zingen bij de Limburgse Koorschool Cantarella, waar zij ook muzikale scholing hebben genoten. Ze hebben een unieke homogene klank ontwikkeld. Daardoor is het bijna onmogelijk om de individuele stem te herkenne en hierdoor wordt het publiek makkelijk meegevoerd door hun muziek.

Aanvang: 15.00 uur. Entree: € 10.00. Bij reservering van een 3-, 4- of 5-gangen diner in de brasserie van Abdij Rolduc , ontvangt u op vertoon van uw entreebewijs een aperitief gratis. Reserveren via info@puurweijersenweijers.nl of T: 06-55954525.