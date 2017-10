Gypsy Night Tabor + afterparty met dj Janusch in het cultuurhuis Heerlen

Gypsy Night Tabor + afterparty met dj Janusch

Magic Music Night

Datum: Vr 13 okt

Aanvang: 20.30 uur

Entree: vvk €11 avondkassa €13

Reserveren: info@ap-artevents.nl

TABOR is een veelzijdig sinti-ensemble met een bijzondere liefde voor authentieke, traditionele gypsymuziek. Zowel romaliederen uit oost-europa als sintiliederen uit west-europa komen voorbij . Soms warm en opzwepend, soms droevig en melancholisch. Tabor speelt ook met veel vreugde “gypsy jazz” in de geest van de legendarische Django Reinhardt en traditionele- en modernere jazzstandards. De charismatische zangeres Piroschka Triska geeft Tabor een extra warmbloedige sound. Middels talloze optredens heeft deze groep haar naam gevestigd in zowel binnen- als buitenland.

TABOR, een groep die u laat verlangen naar vrijheid. Na afloop nodigt dj Janusch jullie uit die vrijheid middels dans te vieren. Hij draait een vurige mix van gypsy standards, gypsy grooves, balkan beats en andere passende worldgrooves.

Cultuurhuis Heerlen

Sittarderweg 145

6412 CD Heerlen

info@cultuurhuisheerlen.nl