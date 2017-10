Jazz als vliegwiel….de verbinding

Jo Dautzenberg |

Met een fraai Jazz concert in een vol theater café, door het trio van de uit Barcelona afkomstige gitarist Albert Villa, werd dinsdag de aftrap verricht van de 10e editie van Heerlen Jazzt. Vooraf aan het concert benadrukte de nieuwe voorzitter Cas Trausel de verbinding tussen publiek en musici, tussen toen, nu… en morgen en tussen jonge en ervaren musici.

“De Stichting Heerlen Jazz doet dat d.mv. het organiseren en ten uitvoer brengen van een aantal projecten. De Talent Award, De Big Band Dag, de Jazz Boulevard, de Jazz Kirmes… Anderen speelden daar weer op een geweldige manier op in, zoals PLTheaters met dat boordevoltopjazz festival Jazz –Out , de Nieuwe Nor met bijzondere cross-over concerten, Gasterie de Fabel met een geheel eigen programma tijdens de jazzmaand , het Zappa festival, de 5 pleintjes….. Die verbinding zoeken en leggen was, is en blijft ons middel en doel.

Alleen zouden we het niet willen en niet kunnen. Jazzmuziek in Heerlen is nu een feit en leeft. Dat hebben we bereikt met z’n allen”. Aldus de voorzitter van Stichting Heerlen Jazz, Cas Trausel.

Info over Heerlen Jazzt: www.heerlenjazzt.nl

Foto: Nicole Bolton