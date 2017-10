Jubileumconcert Arabesque Guitare Duo

Ton Reijnaerts |

Ter ere van het 10-jarig bestaan geeft het Arabesque Guitare Duo zaterdag 14 oktober aanstaande in Aken een gratis toegankelijk jubileumconcert. Hannah Lindmaier en Katharina Godolt spelen dan bijzondere werken van Albéniz, Bellinati, Bogdanović, Brahms, Castelnuovo-Tedesco en Sor. Het duo dat hun gehoor altijd weer opnieuw te begeesteren won in het recente verleden meerdere betekenisvolle gitaarwedstrijden. Plaats van handeling zaterdag is de Kammermusiksaal van de Musikschule Aachen aan de Blücherplatz 43 in Aken. Aanvang is 17.00. Meer info via: www.musikschule-stadtaachen.de .

Foto: Copyright © Musikschule.