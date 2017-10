Nationale Archeologiedagen gemeente Simpelveld

Op 13, 14 en 15 oktober is er de unieke gelegenheid om te zien wat er allemaal in de Nederlandse bodem verborgen zit en zat.

Ook gemeente Simpelveld doet mee! Vul je dag met de spannende Romeinse geschiedenis van Sempervivetum én de leuke en leerzame activiteiten voor jong en oud. Er is van alles te doen in ons ‘museum’ in de voormalige bibliotheek in Bocholtz.

Rondleidingen

Tijdens een rondleiding vertelt een gids je de allerleukste en interessantste weetjes over de archeologische opgravingen en vondsten uit Bocholtz en Simpelveld. Ontdek het dagelijkse leven van de Dame van Simpelveld en de Man van Bocholtz en doe mee aan het kidsparcours. Leer schrijven als een echte Romein, speel een eeuwenoud gezelschapsspel of maak je eigen Romeinse geurtje. Tussen 11 en 16 uur ben je welkom in de Wilhelminastraat. De toegang is gratis.

Scholendag

Op vrijdag 13 oktober is de expositie exclusief toegankelijk voor de leerlingen van groep 5/6 van de lokale basisscholen. Een interactief kidsparcours dompelt hen onder in de spannende wereld van archeologie en het leven in Romeins Zuid-Limburg. Inschrijving vooraf verplicht via stichtingspqr@outlook.com. Deelname is gratis.

Bron: gemeente Simpelveld

Archieffoto:©Parkstadactueel/Tom de Cock