PlusJeHuis: nieuw energiebesparingsproject voor huiseigenaren

Redactie Parkstadactueel |

Op 10 oktober 2017, de Dag van de Duurzaamheid, lanceert de gemeente Maastricht een nieuw energiebesparingsproject: PlusJeHuis. Eigenaren van koopwoningen die aan de slag willen met energiebesparing en duurzame energieopwekking kunnen voor hulp en ondersteuning terecht bij Volta Limburg. Volta Limburg is de begunstigde partij uit de Europese aanbesteding naar een serviceprovider voor energiebesparing. Het project PlusJeHuis is georganiseerd door de gemeente Maastricht, Gulpen-Wittem en Meerssen in het kader van de Regionale Energie Alliantie. De gemeenten en Volta Limburg zijn de concessie aangegaan voor de komende vijf jaren.

PlusJeHuis

Energie besparen en duurzame energie opwekken kan op verschillende manieren. Huiseigenaren kunnen eigen stroom opwekken met zonnepanelen, de woning isoleren of besparen op gaskosten met een warmtepomp, een nieuwe cv-ketel of een zonneboiler. Volta Limburg kan particuliere woningeigenaren begeleiden in het hele traject; van het kiezen van energiebesparende maatregelen tot en met de financiering en de uitvoering.

“Deze nieuwe service ontzorgt bewoners bij het treffen van energiebesparende maatregelen. Zo wordt het veel makkelijker om met energiebesparing en energieopwekking aan de slag te gaan. En werken we samen aan een klimaatneutraal Maastricht”, benadrukt Gert-Jan Krabbendam, wethouder Duurzaamheid.

Informatiebijeenkomsten

Om eigenaren van koopwoningen te informeren over de mogelijkheden verzorgt Volta Limburg de komende twee jaren samen met de gemeente informatiebijeenkomsten in diverse buurten. Deze worden aangekondigd op www.voltalimburg/nl/plusjehuismaastricht en via de gemeentelijke informatiekanalen. Huiseigenaren kunnen een uitnodiging verwachten via een brief. Huiseigenaren die nu al aan de slag willen, kunnen via de website www.voltalimburg/nl/plusjehuismaastricht eenvoudig in een paar stappen ontdekken welke maatregelen van toepassing zijn op hun woning.

#missionzerommaastricht

In 2030 wil de gemeente Maastricht klimaatneutraal zijn. Dat doen we door allerlei wegen te bewandelen onder de noemer #missionzeromaastricht.

Een daarvan is het energiebesparingsproject PlusJeHuis. Kijk voor meer informatie op https://www.voltalimburg.nl/plusjehuismaastricht.

Aan de basis van deze service ligt een onderzoek uit 2015 onder de bewoners van Maastricht met als hoofdvraag: hoe kan de gemeente duurzaam wonen en verbouwen stimuleren? Kernwoorden uit dit onderzoek zijn inspiratie, onafhankelijke Informatie, ontzorgen en financiële instrumenten. Zie ook:

www.gemeentemaastricht.nl/missionzeromaastricht

www.bespaarenergieinlimburg.nl/maastricht

www.thuisinmaastricht.nl/duurzaam

Foto:©Parkstadactueel/Tom de Cock