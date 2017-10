SV Geuldal bezoekt KVC Oranje

Werner Nijssen (KVC Oranje) |

Komende zondag krijgt KVC Oranje bezoek van SV Geuldal. Die club heeft als thuishaven Sportpark Achter het Kasteel in Wijlre, waar de Geul langs de speelvelden meandert. Een accommodatie in een omgeving om jaloers op te zijn.

Sportief gezien liggen de zaken wat anders. KVC Oranje is als promovendus prima uit de startblokken geschoten. Zeven punten uit drie duels is een mooie oogst. SV Geuldal daarentegen heeft pas één schamel puntje op de teller staan. Dat werd afgelopen zondag in het thuisduel tegen buur Zwart Wit’19 uit Eys uit het vuur gesleept. Ondanks het ene winstpunt staat de ploeg op de laatste plek van de ranglijst van 4B.

Trainer bij SV Geuldal is oud SVN-speler Joep Zenden, die vorig seizoen nog RKSVB uit Ubachsberg onder zijn hoede had en de nacompetitie in loodste. Nu heeft hij in Wijlre een jeugdige groep aangetroffen. ,,We spelen niet verkeerd, maar het wordt tijd dat we resultaten halen”, aldus de geroutineerde trainer voorafgaande aan het thuisduel tegen Zwart Wit’19. Dat resultaat kwam er dus in de vorm van een gelijkspel. Het werd afgelopen zondag 1-1. Doelpuntenmaker voor de ploeg van Zenden was Kay Hameleers.

KVC Oranje is, zoals gezegd, goed uit de seizoenopening tevoorschijn gekomen. Afgelopen zondag, uit bij WDZ, werden de eerste twee punten verspeeld. Het werd 1-1. Dat was eigenlijk onnodig, maar dat soort dingen gebeuren nu eenmaal in het voetbal. Reden genoeg om er tegen SV Geuldal weer vol tegenaan te gaan om de derde zege binnen te slepen. Het voetbal dat KVC Oranje tot nu toe, in de beker en de competitie, heeft laten zien, is het aankijken in ieder geval alleszins waard.

De mannen, of beter de jongens, van Joep Zenden zullen vechten voor een betere positie op de ranglijst in 4B. Nu is men hekkensluiter en van die plek wil je natuurlijk weg.

Wie er aan het langste eind zal trekken weten we normaal gesproken zondag even voor half vijf. Naar het zich laat aanzien, als we de weersvoorspellingen mogen geloven, staat ons een gouden oktoberweekend te wachten. Supporters van beide clubs zijn van harte welkom op Sportpark Bleijerheide aan de Voorterstraat.

Foto®Parkstadactueel/Lucho Carreno