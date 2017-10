Aachens Oberbürgermeister Marcel Philipp duimt voor ‘Ladies in Black’

Ton Reijnaerts |

Akens rijzige Oberbürgermeister Marcel Philipp steekt zijn passie voor volleybal niet onder stoelen of banken. Kort voor de start in het nieuwe Bundesliga seizoen bezocht de voormalige volleyballer gisteren de trainingen van Ladies in Black om Akens volleybaltrots nog een extra hart onder de riem te steken. De Ladies in Black starten in hun tiende seizoen op het hoogste niveau en zijn uitgegroeid tot een uithangbord voor de stad en regio Aken.

Ook talrijke volleybalfans uit Parkstad bezoeken regelmatig de thuiswedstrijden van The Ladies die steevast uitmonden in een volleybalhappening. Bij The Ladies in Black die zondag 24 september in Sporthal A gene Bek in Bekkerveld op uitnodiging van de Stichting Topvolleybal nog een seizoen voorbereidingsduel speelden tegen de Limburgse eredivisionist Flynth FAST, uit Gennep is het Nederlandse aandeel actueel erg hoog. Trainer-coach is de voormalige Nederlandse assistent bondscoach Saskia van Hintum. Verder zijn met Tessa Polder, Jeanine Stoeten, Nicolle Oude Luttikhuis en spelverdeelster Britt Bongaerts uit Roermond verschillende Nederlandse internationals actief. Ladies in Black start zaterdag met uitduel in Stuttgart. De eerste thuiswedstrijd in de hal aan de Neuköllner Straße in Aken is zaterdag 21 oktober, om 18.00. Burgemeester Marcel Philipp is dan ook van de partij, om te supporteren.