Biljarten in ons eigen dorp in Simpelveld

Wie langs de Rode Beuk in Simpelveld loopt en door het raam naar binnen gluurt, ziet regelmatig mensen in alle rust biljarten, een beeld dat lang niet meer vanzelfsprekend is.

Dhr. Houbraken vertelt: “Veertig jaar geleden konden we in elk café biljarten en kaarten, nu zijn de biljarttafels in de Rode Beuk en Op de Boor nog de enige in ’t dorp.” Als ik de Rode Beuk bezoek, geeft hij net biljartles. Een van de spelers baalt dat hij een punt gemist heeft. Dhr. Houbraken lacht: “Soms zijn ze erg fanatiek, maar uiteindelijk gaat het vooral om het gezellig samenzijn en niet om het winnen.”

Vanaf 9 oktober wordt er ook weer ontspannen in competitieverband gebiljart. “Iedereen die het leuk vindt, kan meedoen. We hebben een systeem ontwikkeld dat werkt met gemiddelden. Hierdoor kan ook een beginnend speler concurreren met gevorderde spelers.” Wie nog nooit gebiljart heeft, maar het graag eens wil proberen kan iedere maandag- en donderdagochtend les krijgen van Dhr. Houbraken. De competitie vindt op die dagen ’s middags plaats en kost maar € 5,00 voor een heel jaar.

Wilt u ook biljarten of meedoen met de competitie? Loop maandag- of donderdagochtend binnen in de Rode Beuk.

Foto Rode Beuk