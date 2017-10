Indian Night Magic Music Night in het cultuurhuis Heerlen

Redactie Parkstadactueel/Cultuurhuis Heerlen |

India Night

Magic Music Night

Datum: Za 14 okt

Aanvang: 20.30 uur

Entree: vvk €11 / avondkasssa €13

Reserveren: info@ap-artevents.nl

Shouvik Mukherjee betreft een van de meest talentvolle Indiase sitarspelers van de nieuwste generatie. Al op jonge leeftijd ging hij in de leer bij de gerenomeerde sitarspeler Bimal Chatterjee. En op latere leeftijd bij de sitar-virtuoos Pandit Kushal Das bij wie hij nog steeds in de leer is. Shouvik is tevens aktief in de cross-over scène en studeert piano om zijn skills als componist binnen de cross-over muziek te verfijnen.

Shouvik Mukherjee wordt begeleid door Souvick Datta op tabla. Souvik Datta is zowel actief binnen de klassieke Indiase muziek als binnen de crossover- en jazz muziek. Van zijn 9de tot zijn 19de levensjaar kreeg hij les van de meester-tabla speler Pandit Tanmoy Bose. Daarna bij de levende tabla-legende “Pandit Shankar Ghosh” bij wie Souvick zijn tabla skills tot op een zeer hoog level heeft weten te ontwikkelen.

Cultuurhuis Heerlen

Sittarderweg 145

6412 CD Heerlen

info@cultuurhuisheerlen.nl