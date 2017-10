Nederlands Mijnmuseum wint Willem Wolff Prijs

Redactie Parkstadactueel |

De prijs is toegekend aan het Nederlands Mijnmuseum in Heerlen voor het digitaal registreren, restaureren, conserveren en tentoonstellen van de unieke collectie mijnlampen. Het project brengt een bijzonder onderdeel van het technisch erfgoed van de Nederlandse steenkoolmijnen in beeld.

De Willem Wolff Prijs ondersteunt (lokale) initiatieven op het terrein van de techniekgeschiedenis en is in 2011 in het leven geroepen door de afdeling Geschiedenis der Techniek van het KIVI – Koninklijk Instituut Van Ingenieurs, de Stichting Historie der Techniek en de familie Wolff.

Bron: Nederlands Mijnmuseum

Foto:©Parkstadactueel/Tom de Cock