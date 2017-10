Aken: Gratis parkeren voor elektrische auto’s, parkeertarieven voor andere auto’s stijgen

Ton Reijnaerts |

Ter bevordering van de verbetering van de luchtkwaliteit in de binnenstad wil de stad Aken maatregelen treffen om de verkeerstromen in de binnenstad te verminderen. Er ligt een voorstel om de parkeertarieven zeker in het eerste uur fors te verhogen. Momenteel liggen deze tarieven duidelijk lager dan in de Parkstadgemeenten als Heerlen.

Ook de tarieven van straatparkeerplaatsen en parkeerplaatsen in parkeerhuizen worden volgens het plan van de zogenaamde Mobilitätsausschuss gelijkgeschakeld. Ook komen er meer bewonersparkeerplaatsen. Een noviteit in de Euregio moet een aantal speciale gratis parkeerplaatsen voor elektroauto’s worden. Daarmee moet ook een actueel probleem worden getackeld. Op dit moment gebruiken e-auto’s de oplaadplekken ook vaker als gratis parkeerplaats. Daardoor is er vaker een tekort aan oplaadplekken. De talrijke stadsbussen in Aken, die 1000 keer zoveel vervuilde uitstoot hebben als een reguliere auto mogen vooralsnog gewoon in de binnenstad blijven rijden. Wel zijn er plannen om deze bussen op termijn te vervangen door milieuvriendelijke e-stadsbussen.

Foto: Stadt Aachen.