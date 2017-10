Beleef de natuur op z’n mooist! HERFSTVAKANTIE OP DE BRUNSSUMMERHEIDE

Volgens veel mensen is herfst de mooiste periode van het jaar. Het onstuimige weer, de geur van de gevallen bladeren en de mooiste kleuren van bladeren en paddenstoelen. Trek er met het hele gezin een dag lekker op uit deze herfstvakantie!

Natuurmonumenten heeft op de Brunssummerheide allerlei actieve herfstuitjes voor je in petto. De meeste activiteiten met gidsen zijn al helemaal volgeboekt, maar er zijn nog genoeg tochten die jullie op eigen houtje kunnen doen. Er is zelfs sinds 1 oktober een spiksplinternieuwe Herfstspeurtocht over de Brunssummerheide. Informatie over de activiteiten in de herfstvakantie kun je vinden op www.natuurmonumenten.nl/brunssummerheide.

Herfstspeurtocht van OERRR is het jeugdprogramma van Natuurmonumenten dat kinderen van 0 tot 12 jaar de natuur laat ontdekken. OERRR is buiten. En op de Brunssummerheide hebben we nu met OERRR een heel nieuwe speurtocht ontwikkeld, of eigenlijk twee tochten. Een voor kinderen van 4 tot 8 jaar en een tocht voor kinderen van 9 tot 12 jaar, die net wat langer is. Jullie krijgen een tas mee vol spulletjes die je nodig hebt om de opdrachten te doen die je onderweg tegenkomt. En als je terugkomt bij het Bezoekerscentrum is de pret nog niet gedaan: met de “bosvindsels” kun je thuis nog verder knutselen. Voor het lenen van de tas betalen leden van Natuurmonumenten en leden van OERRR € 5,- , mensen die geen lid zijn betalen € 8,-. De borg voor de tas is € 15,-.

Vervelen zal je niet overkomen Verder zijn er natuurlijk ook nog de andere speurtochten, zoals de kompastocht, Het geheim van het avonturenbos, de GPS tocht en natuurlijk juist nu de paddenstoelsafari. Maar je kan ook gewoon een uitgezette wandelroute lopen, of zomaar lekker dwalen over de uitgestrekte heidevelden in het prachtig glooiende landschap. Of blijf wat uren in het avonturenbos, om te klimmen, klauteren, ravotten of je eigen hut te bouwen.

Herfstactiviteiten op de hei Tijdens de herfstvakantie is het bezoekerscentrum ook op maandag 16 oktober open, dus de hele week van 10 tot 17 uur kun je daar terecht voor vragen of tips voor activiteiten.

Bezoekerscentrum Brunssummerheide

Schaapskooiweg 99 | 6414 EL Heerlen |045-5630355 bc.brunssummerheide@natuurmonumenten.nl |www.natuurmonumenten.nl

Het bezoekerscentrum van Natuurmonumenten is het hele jaar van dinsdag tot en met zondag geopend van 10 tot 17 uur. In de herfstvakantie ook op maandag 16 oktober geopend.

Foto: Herfst op de Brunssummerheide | Natuurmonumenten