GROENE STER ONTVANGT BUURMAN EHC/HEUTS IN ONVERVALSTE DERBYSTRIJD

Komende zondag speelt Groene Ster op het eigen sportpark Pronsebroek de Heerlense stadsderby van de hoofdklasse B als buurman EHC/Heuts naar Heerlerheide zal komen. Na zes duels tegen allemaal nieuwe tegenstanders wacht voor Groene Ster zondagmiddag weer eens een oude bekende opponent van vorig seizoen.

EHC/Heuts zag afgelopen zondag door de dienstdoende arbiter het thuisduel tegen Jong FC Den Bosch op het laatste moment geen doorgang vinden. De Hoensbroekenaren konden zich derhalve niet sportief revancheren voor de achtereenvolgende uitnederlagen bij UDI’19/CSU en Halsteren. De ploeg van de nieuwe trainer Gerard Douven zal de burenstrijd tegen Groene Ster willen aangrijpen om weer naar boven aan te haken op de ranglijst en de prima startreeks (7 punten uit de eerste drie wedstrijden) weer op te pakken.

Met twee vroege voltreffers van Roel Schirra en Eloy Cox leek Groene Ster afgelopen zondag op weg naar een eenvoudige voetbalmiddag in Malden. Gaandeweg de tweede helft werden de groen-witten echter naar achter gedrukt en knokte Juliana’31 zich terug in de wedstrijd. Uiteindelijk bewees Wessel Franssen wederom zijn waarde door in de slotfase de beslissende 2-3 binnen te knikken. Een luid bejubelde zege die ervoor zorgde dat de koppositie in de hoofdklasse B werd geconsolideerd en de manschappen van Maurice Verbunt/Remo Gielkens/Diego Jongen vol vertrouwen aan de aftrap van de derby zullen verschijnen.

Een dik half jaar geleden troffen de hoogste spelende Heerlense amateurverenigingen zich voor het laatst op het moment dat er volop tegen degradatie werd gespeeld. Op eigen veld wist Groene Ster door doelpunten van Dylan Zwartjes en Roel Schirra aan het langste eind te trekken (2-0). Nu hangt de vlag er vooralsnog volledig anders bij. Groene Ster kent een ongekende weelde met de eerste plaats en zal deze zondag met hand en tand willen verdedigen. De bezoekers zullen het ontstane gat van vijf verliespunten ten opzichte van Groene Ster willen verkleinen. Tel daarbij het feit op dat niemand voor elkaar onder wilt doen in een burenruzie en de ingrediënten voor een spannende en enerverende derby zijn vooraf volop aanwezig. Tot slot wordt er zondag ook nog eens onder een heerlijk najaarszonnetje gevoetbald en is het aan de supporters om de sfeer compleet te maken.

Langs deze weg nodigen wij iedereen uit om aanstaande zondag de gang te maken naar sportpark Pronsebroek om Groene Ster als 12e man langs de lijn te ondersteunen. Arbiter Youp Horst uit Leende zal om 14.30 uur fluiten voor de aftrap.