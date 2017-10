Ton Reijnaerts |

In Wiemesmeer-Zutendaal staan eind oktober weer de Euregionaal bekende Sint-Hubertusfeesten op het programma. Voorafgaande aan de spectaculaire slipjacht, op zondag 29 oktober, staat vrijdagavond 28 oktober om 20.00 in de kerk van Wiemesmeer het Jachthoornconcert ‘La Vènerie’ op het programma.

Deelnemers zijn de speciale combinatie Jachthoorngroep Rallye Yparenberg, de Koninklijke Jachthoorngroep De Gezellen van Sint-Hubertus uit Wiemesmeer en de getalenteerde Franse harpiste Eve Delcambre. Het concert staat onder leiding van dirigent-organist Luc Ponet.

Het doel van het Jachthoornconcert ‘La Vènerie’ is het promoten van het cultureel en historisch erfgoed van de Franse Jachthoorn. De jachthoorn was hét communicatiemiddel tijdens de jacht de zogeheten Chasse á courre. Wiemesmeer vormde hiervoor de bakermat in Vlaanderen en Euregio. De basis voor de traditie werd gelegd door Prins De Merode lag hiervoor aan de basis. Het Jachthoornconcert beoogt ook om de jachthoorn als instrument bekendheid te geven bij een ruimer publiek.

Beklijvend sluitstuk van het jachthoorn is ‘Le Chant Final’, van Hubert Heinrich. Alle, in de kerk aanwezige, blazers met instrument worden dan uitgenodigd te verzamelen op het podium om er samen met de gastsolisten en onder begeleiding van het orgel de traditionele ‘Le Chant Final’te spelen. Dit wordt uit volle borst meegezongen door het voltallige publiek. Een uniek en aangrijpend moment. Een ervaring om niet te missen ook!

PRAKTISCHE INFO

Zaterdag 28 oktober 2017, Sint Jozefskerk Wiemesmeer, aanvang 20.00.

Kostprijs: zitplaats per persoon incl. 1 consumptie na het concert €15.

Nieuw dit jaar: VIP-arrangement.

Programma: 17.30.: Gastronomisch driegangen diner in restaurant Corneille (Stiemerheide) bestaande uit aperitief en wildmenu met wijnarrangement.

Na het diner shuttledienst van en naar het concert en een gereserveerde plaats voor het concert, inclusief consumptie tijdens de receptie.

Kostprijs €95 p.p., inclusief gereserveerde concert zitplaats.

Inschrijven via de website www.sinthubertusfeesten.be of vnouwen@telenet.be

Of telefonisch: 0032-479 42 43 40.