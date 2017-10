Doe mee aan de Nacht van de Nacht op 28 oktober!

In de nacht van zaterdag 28 oktober op zondag 29 oktober organiseren de Natuur- en Milieufederaties voor de dertiende keer de Nacht van de Nacht. Tijdens deze nacht worden door het hele land activiteiten georganiseerd waarbij deelnemers de schoonheid van de nacht kunnen ervaren. Ook doven gemeenten en bedrijven onnodige verlichting en laten bekende landmarks de lampen uit voor een donkere nacht.

Nederland is een van de meest verlichte landen ter wereld en wordt elk jaar drie tot zes procent lichter. Echte duisternis is bijna niet meer te vinden. Hierdoor wordt het zien van een prachtige sterrenhemel steeds zeldzamer en raakt het ritme van (nacht)dieren en mensen verstoord. Met de Nacht van de Nacht wil de gemeente duisternis in Onderbanken en andere gemeente’s van Parkstad terugkrijgen en onnodige lichthinder en energieverspilling tegengaan.

EVEN HET LICHT UIT EN LAAT HET DONKER DONKER! Vorig jaar deden ruim 40.000 deelnemers mee aan een van de 300 activiteiten. Meer dan 200 gemeenten en bedrijven doofden onnodige verlichting. Ook bij de Dom in Utrecht werd het licht uit gedaan. Op de website van de Nacht van de Nacht (www.nachtvandenacht.nl ») kunt u zien dat zich al diverse organisaties aangemeld hebben met activiteiten, alsmede gemeenten en organisaties die hun verlichting doven. U kunt meehelpen door tijdens de Nacht van de Nacht onnodige buitenverlichting en reclame uit te doen. Alle beetjes helpen om van de Nacht van de Nacht 2017 een groot succes te maken.

De gemeente Onderbanken sluit zich als Millenniumgemeente aan bij de Nacht van de Nacht. Wij stellen het op prijs als inwoners en lokale bedrijven met dit initiatief meedoen door zoveel mogelijk lichtbronnen op 28 oktober 2017 uit te schakelen.