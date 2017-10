STERK RODA JC WINT MET 1-0 VAN NAC BREDA

Roda JC heeft vanavond het thuisduel tegen NAC Breda met 1-0 gewonnen. Roda JC was in dit duel de bovenliggende partij met grote kansen voor Mario Engels en Simon Gustafson.

Adil Auassar zette de thuisploeg na 90 minuten spelen op een 1-0 voorsprong.

Hoofdtrainer Robert Molenaar startte het duel met Jannes Vansteenkiste en Mario Engels in de basis opstelling. Beide teams begonnen voortvarend aan het duel en kwamen tot kleine kansjes. Het eerste gevaarlijke moment voor Roda diende zich na 18 minuten spelen aan. Na een scherpe voorzet van Mika Rosheuvel wist Gustafson de bal niet vol te raken waardoor de kans op niets uitliep.

In de minuten die hierop volgden wisten beide ploegen weinig kansen te creëeren. Pas in de 37e minuut werd NAC weer gevaarlijk. Na een prima voorzet werd de bal vanaf de vijf meter hard over het doel gejaagd door de Bredase aanvaller. Op slag van rust wist ook Roda verschillende kansen te creëren. Een schot van Mario Engels werd door te keeper van de doellijn gehaald en tot hoekschop verwerkt. Uit deze corner wist Schahin de bal prima op de borst aan te nemen en op doel te schieten, helaas werd ook deze kans van de doellijn gehaald dit maal door een Bredase verdediger.

Na de theepauze ontstonden direct goede kansen voor de thuisploeg. Een een-tweetje van Schahin en Rosheuvel kon door de keeper verwerkt worden tot hoekschop en een schot van Mario Engels zeilde rakelings langs het doel van keeper Birighitti. Na 62 minuten spelen diende zich de grootste kans van de wedstrijd aan. Na een prima steekbal van Gustafson kreeg Engels een vrije schietkans op doel, helaas ging ook deze bal rakelings langs de verkeerde kant van de paal.

Vlak daarna kreeg Roda opnieuw een grote kans op de voorsprong. Gustafson probeerde het met een mooie stift, maar ook deze inzet ging rakelings langs de paal van het doel van NAC Breda. Vlak voor het eindsignaal kreeg Roda JC nog een vrije trap vanaf de rechterflank. Adil Auassar raakte de bal precies goed waardoor de bal langs doelman Birighitti ging. Auassar bepaalde hiermee ook direct de eindstand in het Parkstad Limburg Stadion.

Roda JC speelt op zaterdag 21 oktober haar volgende wedstrijd in de Eredivisie. Op die dag gaat de selectie van Robert Molenaar op bezoek bij FC Twente. Aanvang van deze wedstrijd is om 20.45 uur.