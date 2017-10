Dubbel weekend levert TTV Lybrae Heerlen liefst 11 punten op

redactie van Parkstadactueel |

Met een 1-5 zege op zaterdag in Roelofarendsveen tegen De Treffers en een 6-0 thuiszege op zondag tegen Taverzo Zoetermeer heeft TTV Lybrae Consultants Heerlen goede zaken gedaan in de eredivisie tafeltennis. Door beide ruime zeges staan de Limburgse dames na drie wedstrijden op play-offs- (en Final Four-) positie waarbij moet worden aangetekend dat de sterke tegenstanders nog volgen.

Nieuwkomer Annewyke Appels kwam nog niet in actie voor de Heerlense eredivisionist, opnieuw waren het dus Zhang Yun, Rachel Gerarts en Rianne Strik die achter de tafel verschenen dit weekend. Beide eerstgenoemden bleven ongeslagen terwijl Rianne Strik knap drie van haar vier partijen binnen hengelde. Ze was daarmee toch wel “Women of the Weekend”. Strik: “We hebben een team dat punten kan pakken van de toppers maar ook een team dat niet zomaar makkelijk en dik wint van de onderste teams. Daarom ben ik super blij dat ik dit weekend mijn steentje heb kunnen bijdragen in ruime overwinningen van het team. Het ging soms moeizaam en het was spannend maar uiteindelijk telt de winst. En met drie uit vier winstpartijen mag ik dik tevreden zijn”.

De komende twee weekenden ligt de eredivisie (opnieuw) stil, pas over drie weken (op zondag 5 november) speelt TTV Lybrae Consultants weer. Landskampioen Den Helder komt dan op bezoek in Heerlen, een nieuwe (eerste) echte test!

Tekst en Foto TTV Lybrae Consultants Heerlen