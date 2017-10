LIMBURGSE VOETBALCLUBS GAAN VOOR ‘JONGEREN OP GEZOND GEWICHT‘

Rondom de eerste Limburgse derby van het seizoen hebben de vier Limburgse betaald voetbalclubs (BVO‘s) vrijdag de start gemaakt voor hun samenwerking met JOGG Limburg. In het bijzijn van gedeputeerde Marleen van Rijnsbergen werd voorafgaand aan MVV Maastricht – Fortuna Sittard de samenwerking tussen de partijen op de middenstip van Stadion De Geusselt bekrachtigd doormiddel van een heuse ‘aftrap‘.

JOGG Limburg is het provinciale platform dat zich richt op ‘Jongeren op Gezond Gewicht‘ (JOGG), waarbij inmiddels 23 van de 33 van de Limburgse gemeenten aan is gesloten. Vertegenwoordigers van onder meer de Limburgse GGD‘s, gemeenten, Huis voor de Sport Limburg en Provincie Limburg coördineren en verbinden vanuit dit platform de diverse initiatieven om zoveel mogelijk Limburgse jeugd op gezond gewicht te krijgen en houden.

Roda JC, Fortuna Sittard, MVV Maastricht en VVV-Venlo sluiten aan bij JOGG Limburg met de projecten Scholentoer en Team:Fit. De clubs zetten hierbij hun positie als platform en kracht van spelers en trainers als rolmodellen in om sport, bewegen en gezonde voeding te promoten bij de Limburgse jeugd.

Het project Scholentoer is een project waarbij de voetbalclubs zicht richten op de bovenbouw van basisscholen. Middels een bezoek aan de school, workshops in het stadion en een bezoek aan een thuiswedstrijd promoten de clubs een gezonde leefstijl richting de leerlingen.

Bij het project Team:Fit zetten de clubs hun voorbeeldfunctie in richting sportverenigingen. Team:Fit is gericht op het realiseren van gezonde sportkantines, waarbij een gezond assortiment en promotie van de gezonde producten centraal staat. Door zich als betaald voetbalclubs aan dit project te verbinden hopen de clubs een nadrukkelijke bijdrage te leveren om de laatste stap te versterken, namelijk het activeren van bezoekers van sportkantines om daadwerkelijk gezonde producten te verkiezen boven het traditionele broodje kroket of frikandel.

De samenwerking tussen de vier Limburgse BVO‘s en JOGG Limburg wordt mede mogelijk gemaakt door Provincie Limburg. Een gezonde leefstijl onder de Limburgse jeugd is namelijk één van de speerpunten in de Sociale Agenda van provincie Limburg. Marleen van Rijnsbergen: “De profvoetballers geven als rolmodellen het goede voorbeeld aan jongeren in Limburg. Dit project ondersteunen wij daarom ook van harte!”