UOW ’02 toont karakter en knokt zich terug in de wedstrijd!!!

UOW ’02 – Sporting Heerlen 1 – 1

Het jeugdige team van UOW ’02 miste in de wedstrijd tegen koploper Sporting Heerlen door blessures en vakantie liefst 4 middenvelders en startte met nog enkele half fitte spelers. Dus Hoofdtrainer Wim Zagar en de Assistent-trainers Kenneth Wetzels en Rodger Pieters puzzelden samen al de hele week aan een oplossing tegen het sterke Sporting Heerlen. De wedstrijd was dan ook nauwelijks begonnen of UOW ’02 keek al tegen een achterstand aan. Uit een verre inworp en matige dekking bij UOW ’02 was het Wesley van Dijk, die in de 3e minuut al de 0-1 scoorde. In de eerste deel van de wedstrijd was Sporting Heerlen het betere team met enkele goede kansen, die de aanvallers gelukkig niet in goals konden omzetten.

In de 19e minuut bereikte een goede pass van Rob Schneider Jelle Kösters, die echter te gretig wou afwerken. De bal ging dan ook langs het doel van keeper Moureau. Daarna was er nog een corner van rechts, waarna weer Jelle Kösters de afvallende bal goed inschoot en nu keeper Moureau op zijn weg vond. De drinkpauze van de matig en nooit op balhoogte leidende scheidsrechter Verhaag kwam voor UOW ’02 op tijd. Sporting Heerlen had nog steeds het meeste balbezit, maar behalve een goed genomen vrije trap van Wesley van Dijk en twee afstandsschoten na goede combinaties van Michel Briels over het doel van Sporting Heerlen was er tot het rustsignaal weinig aantrekkelijk voetbal. De onnodige gele kaart voor Michel Briels was dan ook het enige nog vermeldingswaardige feit in deze fase van de wedstrijd.

Na de rust verving Lars Peters in het team van UOW ‘02 Mike Cortjaens. De aanvallende acties van UOW ’02 werden steeds beter. Een prima actie van Ronald Geuskens, die de 1e helft hard werkte maar erg ongelukkig in zijn passing was, werd afgesloten met een goed schot maar Keeper Moureau stopte de bal. Even later was het een goed genomen corner van Sporting Heerlen, die door Dennis Opbroek fraai werd ingekopt, maar de bal ging naast het doel van de in de 2e helft goed keepende Sandro Aruvaino. In de tegenaanval was het Jelle Kösters, die in de 65e min alleen voor keeper Moureau kwam, die de bal met de hak van zijn linker voet van richting veranderde en zo de verdiende gelijkmaker voorkwam.

Nadat scheidsrechter Verhaag op aangeven van zijn assist scheids twee prima aanvallen van UOW ’02 voor twijfelachtig buitenspel affloot, was het in de 70e minuut dan toch raak. Na een snelle en goede aanval was het de hard werkende Lars van den Elzen, die de snelle Jelle Kösters goed inspeelde en diens voorzet werd door Ronald Geuskens goed afgewerkt. Keeper Moureau kon de bal nog wegwerken, maar in de rebound scoorde de juist ingevallen Joeri Pelzer de 1-1. Even later was de 2e drinkpauze voor beide teams van harte welkom. Het was Joeri Pelzer, die na een goede lange pass van de moegestreden Rob Schneider het doel te hoog zocht en in de 86e minuut was een prima reflex van Sandro Aruvaino noodzakelijk om het dik verdiende punt veilig te stellen. UOW ’02 liet vandaag zien dat een team wat goed samenwerkt en in een goede wedstrijddiscipline speelt tot veel in staat is. Veel succes boys volgende week tegen RKVVM.

Tekst: Bert Wassen, UOW ’02

Foto’s®Parkstadactueel/Lucho Carreno