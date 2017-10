VC Heerlen verliest 4-0 van Fyrfad DS2

Gloria Spijkers |

Gisteren vertrokken we met 12 man richting Maastricht. 11 speelsters onder leiding van Roger Mevis. Om 15:00 stond de wedstrijd Fyrfad DS2 tegen VC Heerlen DS1 in de sporthal van de universiteit op het programma. Fyrfad is de studentenvolleybalploeg van de Universiteit Maastricht. Ieder seizoen hebben zij dus wisselende bezettingen en vaker in het begin van het seizoen zijn ze nog niet op elkaar ingespeeld. We zagen mede hierdoor en omdat ze uit 3 wedstrijden pas één wedstrijd gewonnen hebben, kansen om vandaag onze eerste punten binnen te halen.

Helaas verliep de wedstrijd iets anders dan we ons hadden voorgesteld. In de eerste set kregen we aan onze kant de bal niet onder controle. Rommelig spel en veel persoonlijke fouten zorgden ervoor dat we deze set met 25-13 verloren. De coach wisselde een paar spelers door om te proberen in een andere opstelling Fyrfad de baas te worden. Na een grote achterstand in de 2de set wisten we ons weer terug te knokken tot 13-12. We gaven de service af en kregen de pass niet meer onder controle. De 2de set werd verloren met 25-14.

Hetzelfde gebeurde in de 3de set, we wisten ons knap terug te knokken, maar gaven daarna de set uit handen. De 3de set werd 25-17 verloren. In de 4de set werd het spannend. We waren tot 20 punten gekomen, maar gaven door servicefouten de set met 25-20 af. Jammer maar 4-0 verloren. Rommelig spel aan onze kant met veel persoonlijke fouten zorgden ervoor dat we niks terug konden zeggen tegen Fyrfad.

Zaterdag 28 oktober spelen we om 19:00 in Horn. Wellicht kunnen we dan de eerste punten van dit seizoen binnen halen.

Foto®Parkstadactueel/Lucho Carreno