VC Landgraaf Dames 1 winnen ‘derby’ tegen Sittardia DS 1

Gisteren speelden wij onze eerste ‘derby’ tegen Sittardia DS 1 in de Kleesj te Sittard. De zaal was nog even dicht dus konden we nog lekker van het zonnetje genieten. Een peptalk van coach Bea voor de wedstrijd om nog een keer te benadrukken dat het ook vandaag weer vechten is!

We begonnen aan de eerste set. Met meteen een goeie servicereeks aan onze kant namen we een voorsprong. We waren er met onze koppies bij, geconcentreerd en gefocust op geen eigen fouten maken. We lagen de druk bij Sittard en wonnen de eerste set ruim.Dat was 1! Door naar set 2! Opnieuw de concentratie erbij houden en agressief maar ook slim spelen! Aan onze kant werden bijna geen fouten gemaakt, waardoor dit juist bij Sittard wel gebeurde. Opnieuw een goeie servicedruk, agressieve aanval en goede verdediging heeft ons een setwinst van 25-14 opgeleverd.

Door naar set 3. Dat dit de belangrijkste set was hoeven we natuurlijk niet uit te leggen. Zeker omdat we de eerste 2 ruim gewonnen hadden was het belangrijk om niet zomaar te denken dat dit wel lukt maar te blijven vechten. Sittard ging ook minder fouten maken en sterker serveren. Aan het einde werd het nog even spannend, maar we konden de set nog binnenhalen met 26-24. Set 4 wilden we kosten wat het kost ook pakken. Als deze set wordt verloren is het goeie gevoel over de wedstrijd weg. De concentratie in het begin van de set was weg en er ontstond wat meer chaos in het veld. Even moesten we weer de rust bewaren, de fouten bij hun leggen en ons eigen spel spelen. En dit lukte! De concentratie en alles eromheen was terug en de set was binnen!

Dit was een mooie 4-0 overwinning waarbij we de 5 punten mee terug naar Landgraaf namen! Een wereld van verschil ten opzichte van vorige week, dat was duidelijk!

Volgende week hebben wij een rustweek. Maar op 28 oktober spelen wij weer in de Baneberg tegen VC Polaris om 16:00 uur!

Tekst en foto: VC Landgraaf Dames 1 / Melissa Eggen