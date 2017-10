Voerendaal blijft winnen en scoren!

Analist / RKVV Voerendaal |

Na een uitstekende start met 3 overwinningen mochten we deze week uit naar RKTSV. We wisten dat de tegenstander zich goed kon wapenen tegen ons en in de eerste helft ging het redelijk gelijk op. We vonden lastig de ruimtes en het bleef beperkt tot enkele afstandschoten van Kjell en Paul. RKTSV had enkele gevaarlijke vrije trappen maar het brandde gelukkig niet aan.

Aan de overzijde kwamen we gelukkig toch op voorsprong. We combineerden rustig en goed rond en Ruben vond Jim toen de organisatie bij de thuisploeg even weg was. Jim kon aanleggen van 20 meter en joeg de bal keihard het kruis in. 0-1. Gescoord werd er verder niet en achterin waren we behoudens enkele vrije trappen dus niet in gevaar gekomen. Na rust speelden beide teams met dezelfde instelling, maar al redelijk snel verdubbelden we de voorsprong. Jim stuurde Michel diep met een fraaie pass en hij passeerde de keeper na wat gerommel met de bal.

Hierna moest de thuisploeg meer gaan komen en dat speelde ons in de kaart. Jarno ging op de brommer over rechts en zijn strakke voorzet werd door Michel binnen getikt. Jarno kreeg de smaak te pakken en leverde een uitstekende voorzet op Paul die bij de tweede paal de 0-4 kon maken. Zijn broer Brian was onder de indruk maar vond dat hij dat kon evenaren. Na geduldig uitspelen en afwachten kon hij in de omschakeling Michel twee maal diep sturen die in de korte hoek en tussen de benen van de keeper door zijn 3e en 4e van de dag kon maken.

Paul had nog een kans die van de lijn werd gehaald en Kjell schoot een vrije trap net over. Gescoord werd er niet meer en het bleef bij andermaal 6-0 in ons voordeel net als in de voorgaande twee weken. Achterin stond het ook weer als een huis en zo legden we weer een uitstekende partij op de mat. Volgende week weer uit, dan op bezoek bij Zwart Wit waar we het in het verleden vaker lastig hebben gehad. Weer goed trainen dus en zondag weer er tegenaan.

Tekst: RKVV Voerendaal

Archieffoto:©Parkstadactueel/Tom de Cock