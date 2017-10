Volleybalvrouwen van Voerendaal winnen overtuigend van Bach

redactie van Parkstadactueel |

Gisteren heeft dames 1 een mooie 1-3 overwinning behaald tegen Bach SV DS1 in het kleine zaaltje in Ell.

Vooraf hadden we Bach hoog ingeschat en de omstandigheden waren in hun voordeel. We hadden een slim wedstrijd plan bedacht wat goed uitpakte.Dames 1 laat zien dat harde arbeid loont. Ze hebben de afgelopen maanden hard gewerkt en de laatste 2 wedstrijden laten zien dat ze mooi volleybal kunnen spelen.

12 uit 4 is een mooi begin van het seizoen. Maar over het proces zijn wij als trainers nog veel trotser.

