Weltania imponeert met sensationele zege op SVN 4-0

Op deze warme zondagmiddag stonden de subtoppers Weltania en SVN tegenover elkaar. Een belangrijke wedstrijd zo vroeg in het seizoen. Beiden hadden zes punten en winnen betekende een behoud van de positie.

Wegens vakantie was bij Weltania Roel Brouwers afwezig. SVN miste om die reden vier basisspelers. Daar was in de openingsfase echter weinig van te merken. De gasten hadden binnen vijf minuten op een 0 – 1 voorsprong kunnen komen maar een kopbal miste richting en een schot belandde op de lat. Weltania gaf aansluitend het voorbeeld in het benutten van kansen. Een lob van Frank Teerling belandde exact in de kruising en een minuut later trof een van richting veranderde vrije trap van Niels Vroomen eveneens doel: 2 – 0 na zeven minuten.

Het vervolg van het duel speelde zich voornamelijk op het middenveld af tot dat Frank Teerling in de 40ste minuut alleen op het doel werd afgestuurd. Hij werd door een charge van Jop Reumkens vlak voor het strafschopgebied gestopt en die overtreding kon scheidsrechter Gilissen alleen maar met rood bestraffen. De aansluitende vrije trap leverde geen resultaat op.

SVN begon de tweede helft dus met 10 man en een 2 – 0 achterstand. Binnen de minuut voerde Weltania de voorsprong op. Sebastiaan van Middegaal onderschepte een trap van de doelman en zijn pass zette Sjors van Velzen vrij voor het doel. En hij rondde vakkundig af. Daarmee was de wedstrijd gespeeld. Na 15 minuten in de tweede helft kon doelman Frank Halmans nog een kopbal van Sjors van Velzen keren, maar uit de rebound scoorde Jop Waltmans de 4 – 0.

SVN verstopte zich niet en kon in het vervolg van de wedstrijd nog enkele doelpogingen noteren. Aan de andere kant waren de uitvallen van Weltania ook niet ongevaarlijk. Tot een wijziging in de score kwam het echter niet meer en dit betekent dat Weltania zich na vier wedstrijden terug vindt op een tweede plek op de ranglijst.

Archieffoto®Parkstadactueel/Tom de Cock