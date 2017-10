Volgende week is er aandacht voor de Dag van de Armoede die op 17 oktober gehouden wordt. Armoede komt helaas nog regelmatig voor. Ook in Landgraaf wonen mensen die niet veel geld hebben en de eindjes nauwelijks aan elkaar kunnen knopen. Soms lukt het gewoon niet om een inkomen te hebben waarvan u rond kunt komen, ook niet als u een baan heeft of als zelfstandige werkt. Of er gebeuren dingen in uw leven waar u niets aan kunt doen. U wordt bijvoorbeeld ziek en kunt niet meer werken, uw inkomen gaat achteruit maar uw vaste lasten lopen gewoon door. Voordat u het weet zit u in de schulden met alle nare gevolgen van dien.

Steuntje in de rug

Als u moeite heeft met rondkomen maar u wilt uw kinderen laten sporten of de juiste schoolspullen geven? Bent u door omstandigheden naar een andere woning moeten verhuizen en heeft u geen spullen voor in huis? Zoekt u ondersteuning omdat u schulden heeft gemaakt? Of heeft u even geen geld om eten te kopen? Weet dan dat er in Landgraaf een aantal organisaties is dat kan ondersteunen. Binnen het Netwerk Armoede werken de Voedselbank, Stichting Leergeld, Samen Delen, het Consuminderhuis, de Vincentiusvereniging, Welsun en ISD BOL samen om mensen die in armoede leven, zo goed als mogelijk te ondersteunen.

Als u hulp of ondersteuning nodig heeft, neem dan gerust contact op met Welsun, via tel. 045-5323636 of via email info@welsun.nl. Langskomen kan ook, het adres is Sunplein 18 in Landgraaf. U kunt ook de andere organisaties rechtstreeks benaderen.Misschien niet voor uzelf, maar wel voor een ander

Kent u iemand waarvan u weet (of vermoedt) dat hij of zij hulp van een van deze organisaties kan gebruiken? Wijs hem of haar dan op deze informatie, ook al is dat misschien moeilijk om te doen. U kunt hiermee iemand helpen om een eerste stap te zetten naar een beter leven!

Foto®parkstadactueel/Lucho Carreno