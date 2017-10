EERSTE NEDERLAAG DOOR GEBREK AAN SCHERPTE

Een 5-1 nederlaag doet vermoeden dat de Schaesberg vrouwen weggespeeld zouden zijn. Echter dat was geheel niet het geval. Een uitslag van 7-7 was ook mogelijk geweest.

Het verschil tussen beide ploegen was: scherpte. Wittenhorst straalde gretigheid uit en Schaesberg veel minder. In de eerste vier minuten had er al gescoord kunnen zijn. Twee kansen voor Wittenhorst en een voor Schaesberg. Een penalty, eigen doelpunt, en een inschattingsfout van de keepster en het was 3-0. Maar binnen enkele minuten had de stand gelijk kunnen staan. Zoveel prima uitgespeelde kansen en mogelijkheden kreeg Schaesberg. Maar vandaag was dit alles niet besteed aan de Schaesbergse vrouwen.

Na rust was iedereen ervan overtuigd dat het er nog inzat. Lois kopte de 3-1 binnen. En opnieuw kansen op de aansluiting.

Risico’s werden er genomen door aanvallend te wisselen. Maar de eerste beste aanval hierna was 4-1. De deur naar het doel werd zomaar open gezet. De 5-1 was misschien wel tekenend voor de hele wedstrijd. Vier Schaesbergse verdedigers legden het in de lucht af tegen een van Wittenhorst.

Een onnodige nederlaag door gebrek aan scherpte, overtuiging.

Deze wedstrijd moeten we niet vergeten maar juist van leren. We kunnen voetballend nog zo goed zijn. Als de scherpte, wil en overtuiging ontbreekt kun je van iedereen verliezen.