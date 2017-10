KVC Oranje blijft overtuigen

Werner Nijssen (KVC Oranje) |

Ook in het vierde competitieduel in 4B bleef behield promovendus KVC Oranje de ongeslagen status. Hekkensluiter SV Geuldal werd op eigen veld overtuigend op een 4-1 nederlaag getrakteerd en zonder punten huiswaarts, richting Wijlre en Schin op Geul, gestuurd. Op de zege viel niets af te dingen. Sterker nog, in feite had de score hoger moeten uitvallen, zoveel kansen lieten de oranje-witten onbenut.

Trainer Paul van Putten had zijn mannen de opdracht meegegeven van meet af aan hoog druk te zetten. Dat leken de acteurs begrepen te hebben. Er waren amper vijf minuten gespeeld, of KVC Oranje was tot twee keer toe dicht bij de openingstreffer. Een inzet van Mitchel Flecken werd gepareerd door gastenkeeper Luuk Souren en Joey Niesters schoot op aangeven van Bas de Langen over.

Daarna leek de aanvalsdrift van de thuisclub ietwat af te nemen. In die fase werden ook de bezoekers, die verzorgd voetbal lieten zien, één keer echt gevaarlijk. Een doelpunt voor de ploeg uit het Heuvelland werd door scheidsrechter Sven Martens uit Eijsen, op advies KVC-grensrechter Jo Defesche, wegens buitenspel afgekeurd.

Niet veel later werd een inzet van Mitchel Flecken van KVC Oranje van de lijn gehaald, maar in de rebound was Ritch Vienerius er als de kippen bij om de 1-0 te laten aantekenen. De aanvallen van KVC Oranje volgden elkaar nu in rap tempo op. De 2-0 was het logische gevolg. Een corner van Joey Niesters bereikte Ritch Vienerius bj de tweede paal. Die laatste legde af op Niels Lanckohr en zo’n kans moet je de jonge spits niet geven. Ondanks een behoorlijk aantal kansen scoorde KVC Oranje in de eerste helft niet meer. Hadden de bezoekers in die fase dan niets te vertellen? Jawel, kort na de 1-0 schoot Jesse Maessen van dichtbij hoog over en kort voor de theepauze stuitte diezelfde Maessen op KVC-goalie Frederic Garms.

Na de hervatting veranderde er weinig aan het spelbeeld. Al snel werd de 3-0 gescoord. Joey Niesters werd diep gestuurd. Hij omspeelde doelman Luuk Souren, leek te ver naar buiten te zijn gedrongen, maar bereikte alsnog Niels Lanckohr, die koelbloedig afrondde. De ene na de andere kans voor de thuisclub viel vervolgens de noteren, maar de bal leek er niet meer in te willen. Voorbeelden zijn inzetten van Chris Frauenrath en Mitchel Flecken die op de lat uiteen spatten. Maar SV Geuldal bleef spelen voor een beter resultaat en werd ook beloond toen Danny Smeets met een pegel van zo’n 22 meter in de rechter bovenhoek thuisclubdoelman Frederic Garms kansloos liet: 3-1.

Het slotakkoord, in doelpunten gezien dan, was voor de thuisclub. Joey Niesters nam op rechts een vrije trap en de ongelukkige Yannick Meertens werkte de bal in eigen doel: 4-1.

Onder een stralend blauwe hemel had met name KVC Oranje bij vlagen oogstrelend voetbal laten zien. Zeker de supporters van de thuisclub hadden kunnen genieten. Fraaie driehoekjes, vlotlopende aanvallen en technische hoogstandjes. Daarnaast ook de nodige portie inzet. Kortom, alle ingrediënten die voetbal het aankijken waard maken. Zo’n kleine 100 kijkers waren er getuige van. Dat kan natuurlijk altijd beter. Misschien al komende zondag als de derby thuis tegen buur RKTSV op het programma staat. SV Geuldal speelt dan eveneens in eigen huis, tegen RKHBS.

Foto’s®Parkstadactueel/Lucho Carreno