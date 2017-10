Op een mooie stralende zondag werd er op sportpark A Gene Bek de wedstrijd gespeeld tussen Bekkerveld en Deurne.

Tom Pouls/Bekkerveld |

De vraag was hoe Bekkerveld ervoor zou staan na een rumoerige week. De voorgaande wedstrijden werd er goed gespeeld echter de resultaten vielen toch ietwat tegen.

Bekkerveld begon zonder aanvoerder Thommie Vluggen aan de wedstrijd. Hij kampte met een lichte blessure. Bekkerveld wilde laten zien wat ze in hun mars hebben en begonnen fel aan de wedstrijd.

Na enkele minuten van Dimitri Orbons sterk door aan de rechterkant zijn voorzet belande op het hoofd van een Deurne verdediger en spatte uiteen op de lat.

Bekkerveld voetbalde weer sterk en het middenveld had sterk de overhand. Na 10 minuten kwam een geweldige dieptepass van Dennis Petit deze bracht Demsey Dowson in stelling, hij kapte knap de back van Deurne uit en schoot onhoudbaar in de korte hoe binnen. 1-0 Bekkerveld.



Bekkerveld wilde meer en bleef drukken. De voorhoede van Deurne kwam er niet aan te pas.

Dit resulteerde 10 minuten na de 1-0 een prachtige aanval. Ruben Henssen wist Dimitri Orbons te vinden zijn strakke voorzet hoefde maar door Yarin Meessen binnen gelopen te worden 2-0 Bekkerveld. Een ongekende weelde voor Bekkerveld. In het resterend gedeelte van de eerste helft bleven de beste kansen voor Bekkerveld en had de 2-0 ruststand hoger moet uitvallen.

In de tweede helft wisselde Deurne snel en ging het met een aanvaller meer spelen. Dit resulteerde even dat Bekkerveld even in moeilijkheden kwam zonder echte kansen weg te geven. De defensie aan Bekkerveld zijde stond als een huis.

Via de counter kregen Demsey Dowson, Yarin Meessen nog dotten van kansen. Echter gescoord werd er niet meer.

Een prachtige team prestatie van Bekkerveld waarin iedereen keihard gewerkt heeft dit mooie resultaat te behalen.

Volgende week wacht er weer een goede tegenstander, de buren van Deurne, ZSV uit Zeilberg komt dan naar A Gene Bek aanvang 14.30u

Tekst Tom Pouls en Foto’s®Parkstadactueel/Lucho Carreno