SCM maatje te groot voor VV Hellas

Laurens Faessen / VV Hellas |

Op deze zonovergoten 15e oktober troffen de voetballers van SCM en VV Hellas elkaar in de Limburgse hoofdstad voor een potje voetbal in de 3e klasse A. Waar in grote getalen mensen het Oktoberfeest in Sittard bezochten, een wandeling of fietstocht door het heuvelland maakten, een terrasje ‘pikten’ of anderszins het begin van de herfstvakantie doorbrachten, wisten de supporters van SCM en Hellas toch de gang naar het voetbalveld te maken. Afgaande op de stand op de ranglijst en het feit dat de thuisploeg zich afgelopen zomer danig versterkte was het duidelijk wie van beide ploegen als favoriet aan de wedstrijd begon. Ondanks een vroege wissel, na 5 minuten moest trainer Jongepier al wisselen na een hamstringblessure van een van de SCM spelers, was de thuisploeg vanaf het begin heer en meester op het veld.

Toch duurde het 15 minuten voordat het eerste schot op doel van gastendoelman Houben kwam. Uit de afgeslagen bal wist de SCM verdediging meteen de geheel vrijstaande Willems te bereiken. Zijn voorzet vanaf de zijkant werd simpel binnen getikt door Crijns. In de minuten die volgden kreeg de thuisploeg nog 2 goede mogelijkheden om de score te verdubbelen. In de 23ste minuut was het opnieuw Willems die een afgemeten voorzet bij Crijns afleverde. De 2-0 was geheel in lijn met het spelbeeld. Zijn volley verdween onhoudbaar achter de Hellas doelman.

SCM bleef de betere ploeg. In de 33ste minuut produceerde Hellas het eerste schot op doel. De roller van Budie bracht de SCM doelman echter niet in verlegenheid. Onder aanleiding van de op het middenveld heersende SCM aanvoerder bleef de thuisploeg de weg naar het Hellas doel zoeken. Uit het niets waren het de bezoekers die de aansluitingstreffer wisten te scoren. Oostindie schoof vanuit het centrum met een prima steekbal bracht hij Baggen alleen voor de SCM goalie. Baggen maakte het beheerst met een stiftbal af. SCM was het, wat ‘het’ dan ook moge zijn, even kwijt. Maar vlak voor rust was het de SCM aanvoerder die de wedstrijd weer op slot had kunnen gooien. Waar hij de bal echter op de geheel vrijstaande Willems had moeten terugleggen, koos hij voor eigen succes en stuitte zo op de gastendoelman.

Met een 2-1 ruststand verlieten beide ploegen het veld voor een korte onderbreking. Na rust veranderde er weinig aan het spelbeeld. Nadat Dormans voor de gasten het eerste schot van de 2e helft richting doel produceerde, nam de thuisploeg het heft weer in handen. Nadat Willems eerst nog een voetlengte te kort kwam bij een voorzet vanaf de zijkant wist de SCM aanvaller in de 13e minuut na rust toch te scoren. Doordat de Hellas grensrechter buitenspel over het hoofd zag kon de aanvaller recht op doelman Houben af. Met een prachtige voetbeweging, bewust of onbewust is nog even de vraag, verdween de bal in het Hellas doel. Het was aan de thuisploeg te danken dat de gasten verdere doelpunten bespaard bleven. Zo kon Crijns vlak voor tijd ook alleen op de Hellas doelman af.

Maar in zijn bewegingen, die in een dance-battle niet zouden misstaan, vergat hij echter de bal waardoor doelman Houben de bal zo voor de voeten van Crijns kon oprapen. Na 90 minuten en een beperkt aantal minuten extra tijd klonk het laatste fluitsignaal in deze sportieve wedstrijd. De thuisploeg was vandaag heer en meester en stuurde zodoende de gasten met lege handen terug naar Klimmen-Ransdaal. In deze vorm en met deze voorhoede is SCM zeker een van de titelkandidaten in deze klasse.

Tekst: Laurens Faessen / VV Hellas

Archieffoto:©Parkstadactueel/Tom de Cock