Vaesrade is ongeslagen status kwijt

Vaesrade heeft zichzelf een slechte dienst bewezen door met 0-2 te verliezen van een te pakken RKHBS. Vaesrade begon goed en was dominant en daar had HBS moeite mee, Voasje kreeg kansen en had in de beginfase de 1-0 gewoon gezien het spelbeeld verdiend, echter RKHBS mede dankzij een goed keepende torwart hield stand en de stand bleef 0-0.

De ploeg van Mike Zwartjes kroop langzaamaan naar voren en de snelheid van de voorwaartse van RKHBS was plus vergeleken met die van Voasje en de geel blauwen waren niet slim genoeg in de duels en dat resulteerde in een terechte pingel voor de rood – witten. Urff was kansloos en de stand was 0-1. Vlak vantevoren had Yannick Kramer DE kans op 1-0 laten liggen. Oog in oog met de doelman faalde hij en scoorde dus niet. HBS rook bloed na de 0-1 en niet lang na de 0-1 volgde de 0-2, alweer lied Voasje zich te makkelijk afserveren en feilloos werd de 0-2 binnengeschoten na een goede en simpele een / twee. Dit was tevens ondanks alle verwoede pogingen op de aansluiting de thee en ruststand.

Na de rust een drukkend Vaesrade en er werden kansen afgedwongen, maar niks ging erin, ook de vrije trappen rond de zestien daar werd slordig mee omgesprongen. HBS bleef loeren op de counter en op meer, maar Urff hield zijn doel schoon. De grootste kans was er in de dying seconds voor Jerry Lee de Groot, maar van dichtbij schoot hij tegen de keeper. Zou hij gescoord hebben dan zou dit hoogstwaarschijnlijk te laat zijn geweest, het bleef na 90 minuten 0-2 en daarmee bewees Voasje zichzelf dus een slechte dienst, want het zakt naar plaats 8 (wel nog 1 wedstrijd te goed). RKHBS kreeg dan door slimmigheid wat het verdiende en dat waren 3 punten. De een vond het onnodig en de andere vond het een terechte uitslag. What ever, het resultaat is hetzelfde en dat is 0 punten!. Lang nadenken over deze tik hoeft de equipe van Paul Bisschops niet want de kans op revanche is er al as zondag thuis tegen Rood Groen. Vorig jaar werd deze ploeg onderschat in de thuis en uitwedstrijd. Lijkt me nu geen sprake van, toch? Vaesrade weet wat het te doen staat en dat is winnen zodat het vizier naar boven kan.

Archieffoto®Parkstadactueel/Tom de Cock