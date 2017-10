Dames van RKSVB zijn goed opweg en pakken weer punten.

Janine Conjaerts/Rksvb VR1 |

De warmste 15 oktober sinds jaren en hier moet in gevoetbald worden. En wel door de dames van RKSVB 1 – Kerkrade-West 1.

De wedstrijd wordt op gang gebracht door RKSVB. Deze krijgen in de eerste 10 minuten 2 goede kansen die zomaar in het net hadden kunnen belanden. Maar ze werden nog niet benut. Na de eerste 10 minuten, waarin het balbezit voornamelijk voor RKSVB was, was het de beurt van de uitspelende ploeg. Kerkrade-West keerde de wedstrijd en kreeg steeds meer balbezit. Maar ook zij benutten de kansen niet. Na ongeveer 30 minuten komen er wat frustraties aan de kant van Kerkrade-West, volgens hen had RKSVB een ‘thuisfluitende’ scheidsrechter. Maar als je een sliding met 2 gestrekte benen legt, krijg je van de meeste scheidsrechters geel. De frustraties lopen hoog op en er worden meerdere overtredingen gemaakt.

Ook aan de kant van RKSVB moet er iemand met geel uit. Omdat je met geel 10 minuten eruit moet, staan beide teams nog maar met 10 op het veld. Als het bijna rust is wordt er nog een overtreding gemaakt op de voorstopper van RKSVB. Een teamgenoot reageert en komt in conflict met de speler van Kerkrade-West. De scheidsrechter geeft beide rood en fluit wijs af. Na deze heerlijke eerste helft staan beide teams nog maar met 9 op het veld (omdat er nog 2 geel hebben en 2 rood). De tweede helft wordt goed opgepakt en beide teams gaan weer voor de bal in plaats van de enkels. RKSVB krijgt het voor elkaar om de score te openen. Na een mooie voorzet van Tessa belandt de bal voor de goal waar alleen een verdediger van Kerkrade-West staat.

Helaas voor haar raakt ze de bal zo verkeerd dat deze achter haar keeper in het net valt. Een lucky voorsprong voor RKSVB. Hierna is het Kerkrade-West dat weer een paar kansen krijgt maar deze er nog steeds niet in krijgt. RKSVB speelt rustig door en er komt een mooie uitgespeelde goal uit. Vanuit het middenveld wordt de bal diep gegeven op Nena die vervolgens goed kijkt en Tessa voor een niet te missen kans zet. 2-0 voor RKSVB en de eerste goal van Tessa! De hoop wordt een beetje opgegeven door Kerkrade-West met nog maar 7 minuten op de klok. Het spel speelt zich op het middenveld af en er gebeurt niks spannends meer. Tot op het einde met nog maar een paar seconde op de klok. Nena speelt zichzelf goed vrij langs de laatste man en kan alleen op de keeper af. Goal! Nena pikt in de laatste minuut nog een goaltje mee en maakt de einduitslag 3-0 voor RKSVB. Voor beide teams denk ik een wedstrijd om snel te vergeten maar RKSVB pakt weer punten.

Foto’s®Parkstadactueel/Lucho Carreno Meer foto’s op deze van Lucho Carreno link.