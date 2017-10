De gemeente Simpelveld heeft een wijkschouw gehouden in de wijk Hulsveld

Vorige week heeft de gemeente Simpelveld een wijkschouw gehouden in de wijk Hulsveld samen met de woningstichting en de politie.

In twee uur tijd is men, met zeer betrokken mensen uit de wijk, de vele aandachtspunten nagelopen die de bewoners van tevoren hadden ingediend. Daar waren gebruikelijke onderwerpen bij zoals parkeerproblemen, onderhoud van groen en wegen en verkeersveiligheid. Maar er werd door de deelnemers ook aandacht gevraagd voor het feit dat volgens hen de buurt hier en daar verloedert. Burgemeester Richard de Boer: “Dat heeft onze aandacht. Buurtbewoners hebben tijdens de wandeling hun vraagpunten duidelijk onder het voetlicht gebracht. Daar ben ik hen zeer dankbaar voor. Alleen samen kunnen we de leefbaarheid verder vergroten.”

Foto gemeente Simpelveld