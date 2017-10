FC HOENSBROEK VERLIEST OOK IN VENRAY

Ercan Erbas/FC Hoensbroek |

SV Venray 1 – FC Hoensbroek 1: 3-2(1-0)

Scoreverloop: 37e min. 1-0 Jarno Peeters, 57e min. 2-0 Dimitrios Touratzidis, 61e min. 3-0 Dimitrios Touratzidis, 79e min. 3-1 Swen Cornelissen en 88e min. 3-2 Randy Quaedackers.

FC Hoensbroek heeft ook in zijn vierde wedstrijd niet voor de broodnodige drie punten kunnen zorgen. In Venray ging de ploeg van trainer Roger André met 3-2 kopje onder. De Hoensbroekse ploeg wacht daarmee nog steeds op haar eerste overwinning in de eerste klasse. Extra zuur waren de twee rode kaarten, die de ploeg in de eindfase nog kreeg.

De promovendus begon wel nog goed aan de wedstrijd. Binnen tien minuten had zomaar de voorsprong voor FC Hoensbroek op het scorebord moeten staan. Maar het mankement van de laatste wedstrijden kwam ook vandaag weer naar boven. Want prima kansen voor zowel Jochen Hahnraths, als Marc Wanders waren in die beginfase niet aan hen besteed. Halverwege de eerste helft viel er pas de eerste kans aan Venray kant te noteren. Van dichtbij joeg Armend Shala de bal snoeihard over. Ook Wesley Deenen was namens de gastheren dicht bij de openingstreffer. Diens inzet werd echter prima gepareerd door doelman Kay van Eijk van Hoensbroek. Na een half uur spelen had FC Hoensbroek de score moeten openen. Maar oog in met de Venray-goalie Sam Stiphout wist Randy Quadackers de bal niet binnen te knikken. Een paar minuten later was er wel de voorsprong voor de thuisploeg. Geheel vrijstaand kopte Jarno Peeters zijn ploeg naar de 1-0. Vlak voor de thee werd FC Hoensbroek opgeschrikt, omdat Hoensbroek-verdediger Marc Wanders opeens onwel werd. Na een bezoekje aan de huisartsenpost bleek de schade achteraf mee te vallen. Waarschijnlijk was de hitte van die dag er mede debet aan, dat Wanders onwel werd.

Waarschijnlijk zat de schrik er bij de gasten nog goed in. Want in de beginfase van de tweede helft was het Venray, dat het initiatief meer naar zich toetrok. Zo moest Kay van Eijk al snel corrigerend optreden op een verraderlijk schot van Wesley Deenen. Niet veel later stond toch de 2-0 op het scorebord. Een prima aanval over links bracht de bal uiteindelijk bij de Griekse goalgetter Dimitrios Touratzidis, die simpel kon binnen tikken. Nog geen vijf minuten later was diezelfde Touratzidis opnieuw trefzeker. Nu omspeelde hij de gasten-doelman simpel en schoof de bal beheerst binnen: 3-0. De gasten leken er nu helemaal niet meer in te geloven. Maar het mocht in die fase doelman van Eijk bedanken, dat de schade niet nog verder opliep. Want prima kansen voor Deenen en Peeters werden door de 30-jarige doelman vakkundig onschadelijk gemaakt. Toch leek, met nog iets meer dan tien minuten op de klok, de 4-0 op de teller te komen staan.

Maar voor een vermeende handsbal werd het doelpunt van Venray afgekeurd. Terwijl heel Venray nog protesteerde, nam FC Hoensbroek de toegekende vrije trap snel. Uit deze tegenstoot was het Swen Cornelissen, die zijn ploeg met een droge knal nog enige hoop gaf: 3-1. Een paar minuten later verzuimde scheidrechter van Daal de bal op de stip te leggen voor Hoensbroek. Na een handsbal van Venray liet hij stoïcijns doorspelen. Vlak voor tijd sloeg uit het niets de vlam opeens in de pan. Na een onschuldig opstootje kon Hoensbroek-aanvaller Robert Velraeds na een slaande beweging met rood voortijdig de kleedkamer op gaan zoeken. Toch waren het gasten, die een minuut later wederom wisten te scoren. Randy Quaedackers kopte prima binnen en zorgde er zodoende voor dat Venray nog even moest gaan billenknijpen. Diezelfde Quaedackers kon niet echt lang genieten van zijn doelpunt, omdat hij na een onbesuisde sliding ook met rood de douche kon gaan opzoeken. Maar toch had FC Hoensbroek nog op gelijke hoogte kunnen komen. In blessuretijd was het invaller Brian Vroomen, die zijn inzet maar nipt over zag gaan.

Voor trainer Roger André de moeilijke taak om komende week zijn ploeg weer op de rails te krijgen. Het zal een hels puzzelwerk gaan worden. Door de vele blessures en schorsingen zal dit een moeilijke, maar mooie uitdaging gaan worden.

Archieffoto®parkstadactueel/Tom de Cock