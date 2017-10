GROENE STER MOET REMISE TOESTAAN IN STADSDERBY TEGEN EHC/HEUTS

Groene Ster heeft het eerste gelijkspel in de competitie laten noteren. In de Heerlense stadsderby tegen EHC/Heuts leek de ploeg van Maurice Verbunt op weg naar een nieuwe zege en een versteviging van de koppositie, echter de opgebouwde 2-0 voorsprong werd in de slotfase alsnog teniet gedaan door de bezoekers: 2-2.

Net als in de vorige twee edities Groene Ster – EHC/Heuts vielen er ook afgelopen zondag in de eerste helft geen treffers te noteren. Dat zag ook de aanwezige Nathan Rutjes, de cultheld van Roda JC die aandachtig toeschouwer was op een zonovergoten en warm sportpark Pronsebroek. De mogelijkheden voor beide teams waren in de eerste helft op een hand bij te houden. De qua voetbal povere derby verviel al gauw in veel onderlinge verbeten duels, struikelpartijen en overtredingen zonder dat er veel uitgespeelde aanvallen te zien waren.

Gebruikelijke kenmerken voor een derby waar er altijd op het scherpst van de snede wordt gespeeld. Groene Ster stond met dezelfde basiself als in de gewonnen uitwedstrijd bij Juliana’31 aan de aftrap en zag Lars Heuten en Steff de Wit na een blessureperiode terugkeren bij de wedstrijdselectie. Aanvankelijk probeerde Groene Ster met een aantal vrije trappen van Dylan Zwartjes en een schotpoging van Roel Schirra gevaar te stichten. Ook een prima rush en dito voorzet van Dylan Zwartjes vond vooralsnog geen genade. Groene Ster werd aan de andere kant eenmaal gewaarschuwd, nadat EHC via aanvaller Lars Gulpen de enige mogelijkheid voor rust kreeg. Doelman Willem-Jan Thijssen maakte de inzet van Gulpen onschadelijk, waardoor met de brilstand de kleedkamers werden opgezocht.

Net als vorig seizoen wist Groene Ster ook afgelopen zondag na rust al snel de ban te breken. Aanvoerder Maikel van Kesteren, die zijn 350e officiële duel speelde in de hoofdmacht, strafte een onachtzaamheid in de Hoensbroekse defensie af met een lage schuiver waar gastengoalie Collin van Eijk geen antwoord op had: 1-0. In de 67e minuut wist Groene Ster de score te verdubbelen. Na een goede aanval en interceptie op het middenveld anticipeerde Roel Schirra attent en met een prima actie, waarbij Eloy Cox als bliksemafleider fungeerde, werd Maikel van Kesteren in staat gesteld om de score te verdubbelen: 2-0. De bezoekers gingen hierna op jacht naar de aansluiting, waarbij Groene Ster vergat de wedstrijd koud te maken.

De Hoensbroekenaren kregen geen echte uitgespeelde kansen, maar wisten wel uit twee standaardsituaties de stand in de slotfase in evenwicht te brengen. EHC-nieuweling Michele Zotti, overgekomen van de derdedivisionist EVV, toonde zich met twee rake vrije trappen scherprechter namens de 100-jarige buurman. Met nog een paar minuten op de klok probeerde beide ploegen nog voor de winnende treffer te gaan. Enkel in de slotminuut zag de vorige week nog beslissende invaller Wessel Franssen namens Groene Ster zijn halve omhaal over het doel belandden.

Tegenstrijdige gevoelens na afloop. Een teleurgesteld Groene Ster dat de 2-0 voorsprong toch nog liet glippen tegenover een tevreden EHC/Heuts dat zich terug in de wedstrijd knokte tot 2-2. Ondanks de teleurstelling bij Groene Ster, nu gedeeld lijstaanvoerder met Gemert, blijven de groen-witten meedoen in de kop van de hoofdklasse B. Komende zondag maakt Groene Ster de trip naar de provincie Zeeland waar nieuwkomer Goes, de nummer 5 van de ranglijst, als gastheer optreedt. De Zeeuwen staan in de nog grote kopgroep twee verliespunten achter Groene Ster. Een interessante krachtmeting in de top van de hoofdklasse B voor de manschappen van Maurice Verbunt/Remo Gielkens/Diego Jongen.

Groene Ster – EHC/Heuts 2-2 (0-0). 50. Maikel van Kesteren 1-0, 67. Maikel van Kesteren 2-0, 70. Michele Zotti 2-1, 87. Michele Zotti 2-2. Scheidsrechter: Y. Horst (Leende). Geel: Dylan Zwartjes, Mick Hellemons, Sebastiaan de Jongh (allen Groene Ster).

Foto’s®Parkstadactueel/Lucho Carreno