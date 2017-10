De Leeuw boekt eerste winstpartij na spectaculaire comeback

Zico Bock/RKVV De Leeuw |

De supporters die binnen druppelden zagen al snel na het eerste fluitsignaal Spaubeek-speler Kevin Scholte juichend weglopen. Uiteindelijk zouden diezelfde supporters getrakteerd worden op nog zes doelpunten, waarvan vier voor De Leeuw, waardoor het voor het eerst dit seizoen wist te winnen. Op Sportpark Klingelsberg werd het 4-3 voor de thuisploeg.

Na afloop kon Nick Frolichs er om lachen, maar bij een nederlaag was dit wel anders geweest. De doelman van De Leeuw stond aan de basis van de eerste tegentreffer, doordat hij Spaubeek-speler Kevin Scholte volledig over het hoofd zag na een terugspeelbal. In plaats van de bal het veld in te werken, werd deze afgepakt door de oplettende Scholte die vervolgens het leer in een leeg doel kon schuiven: 0-1. Toch kwam De Leeuw langszij. Op aangeven van Edwin van Well was het Zico Bock die de bal fraai achter doelman Robin Veenstra kopte: 1-1. Toen even later Stan Schilperoort naar de grond werd gewerkt, dacht men aan een strafschop, maar scheidsrechter Joosten oordeelde anders. Een minuut later legde hij de bal wél op de stip, al dan niet aan de andere kant. Zo kreeg Schilperoort de bal op zijn arm en kende de leidsman ditmaal wel een strafschop toe. Spaubeek-aanvoerder Sean Cobben liet Frolichs vanaf elf meter kansloos en schoot zijn ploeg, ietwat tegen de verhoudingen in, naar een 1-2 voorsprong.

Vlak na rust breidde Spaubeek deze score zelfs uit. Na een fraaie combinatie wist Ralph Vossen de ingevallen Erik Meijers in stelling te brengen. Laatstgenoemde twijfelde geen moment en schoot het leer beheerst tegen de touwen: 1-3. In plaats van de kopjes te laten hangen, rechtte De Leeuw de rug en toonde het veerkracht. Met deze ingrediënten hoopte de ploeg van Rob Pierik minstens een gelijkspel eruit te slepen en bracht de oefenmeester in de persoon van Mathijs Peters scorend vermogen in zijn ploeg. De invaller scoorde snel na zijn invalbeurt na fraai kap- en draaiwerk in het vijandelijke strafschopgebied de aansluitingstreffer door doelman Veenstra met een puntertje te verrassen: 2-3. Toen een paar minuten later Ralph Brinkman mocht invallen bij een hoekschop van ploeggenoot Guy Tuncbilek, voorzag de Spaubeekse defensie problemen. Niets was minder waar, want met zijn eerste balcontact kopte de boomlange verdediger de gelijkmaker binnen: 3-3. In de laatste twee wedstrijden wist De Leeuw de wedstrijd steeds in de slotfase uit handen te geven.

Zondag was alles anders, want diep in de blessuretijd troefde Zico Bock Spaubeek-verdediger Gilbert Wijnen op kinderlijke wijze af en kon zo ongehinderd de bal achter doelman Veenstra schieten: 4-3. Hierdoor kroonde Bock zich tot matchwinner en bezorgde zijn ploeg daarmee de eerste overwinning van het seizoen. Alle blijdschap veranderde al snel in lichte paniek, nadat Bock in extase tegen de hoekvlag trapte. In plaats van terug te veren, schoot het plastic uit de grond en belandde het op het achterhoofd van een supporter, die een hoofdwond eraan overhield.

Desalniettemin was men bij De Leeuw zeer content met de drie punten en werd na afloop met name de strijdlust geroemd van de thuisploeg. Door deze overwinning neemt de ploeg van trainer Rob Pierik voorlopig afstand van de onderste regionen en kan het zich, wanneer er volgende week gewonnen wordt van HEBES, steviger vestigen in de middenmoot en misschien zelfs aanhaken bij de subtop.

Foto”s Jan Lammers