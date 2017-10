Succesvol aan het werk over de grens

redactie van Parkstadactueel |

Kristina Lim, Iris Körver, Francine Frissen en Bionda Gubbels zijn het sprekend voorbeeld van het succes van het Servicepunt Grensoverschrijdende Arbeidsbemiddeling (SGA), dat werkzoekenden uit Duitsland of Nederland helpt aan een baan over de grens. De vier dames werken sinds kort in de kinderopvang in Duitsland.

In het eerste jaar van haar bestaan heeft het Servicepunt Grensoverschrijdende Arbeidsbemiddeling (SGA) meer dan honderd werkzoekenden uit een van beide landen aan werk over de grens geholpen. Dankzij de samenwerking van de gemeente Kerkrade met onder meer UWV en Arbeitsagentur Aachen-Düren heeft het SGA-team toegang tot de vacaturebanken in Duitsland en Nederland en kunnen ze snel schakelen tussen de twee landen.

Het Servicepunt Grensoverschrijdende Arbeidsbemiddeling (SGA) wordt bestuurlijk getrokken door wethouder Schneider (Euregionale Arbeidsmarkt) en is gehuisvest in het EBC op de grens van Kerkrade en Herzogenrath. Interesse in een baan in Duitsland of wilt u meer informatie over de gevolgen van het werken in Duitsland? Kijk op de website van het SGA (www.grensarbeid.eu) voor meer informatie en contactgegevens.

Foto Gemeente Kerkrade