27ste profzege Gevorg Khatchikian

Ton Reijnaerts |

In de inspirerende omgeving van koninklijke Theater Carré is bokser Gevorg Khatchikian altijd op zijn best. De Heerlense profbokser onderstreepte het met een TKO op de sterke voormalige kickbokser Gino Krauter. Het was de 27ste profzege voor Khatchikian. Ook Ricardo Snijders, de kersverse Nederlandse kampioen cuisergewicht debuteerde met een zege op het Ben Bril Memorial gala. De Heerlenaar klopte Amsterdammer Rivoy Slory overtuigend op punten. Het UD (unanimous decision) van de jury sprak boekdelen.

Foto van FB van Gevorg Khatchikian