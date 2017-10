Ton Reijnaerts |

Norma

Opéra Royal de Wallonie-Liège

DUUR: 03:15

TAAL: Italiaans

MUZIEKRICHTING: Massimo Zanetti

Regie: Davide Garattini Raimondi

HOOFD VAN DE KOREN: Pierre Iodice

KUNSTENAARS: Patrizia Ciofi , Gregory Kunde , Jose Maria Lo Monaco , Silvia Dalla Benetta , Andrea Concetti , Zeno Popescu

AANTAL OPTREDENS: 5

DATA: Van donderdag 19/10/2017 tot zaterdag 04/11/2017

In Opera Royal de Wallonie-Liége is donderdagavond om 20.00 de première van de lyrische opera Norma. Bellini’s beroemdste werk was op 26 december 1831 voor het eerste te zien in het Teatro alla Scala in Milaan. Het verhaal speelt zich 50 jaar voor Christus af in Gallië, dat door de Romeinen is bezet. De grote Gallische priesteres, Norma, verenigt zich met de Romeinse vijand, ze krijgt twee kinderen van Pollione. Als ze erachter komt dat haar man van Adalgisa houdt, verscheurt dat haar ziel. Woedend en wanhopig besluit ze om haar kinderen vermoorden. Maar haar moederliefde blijkt uiteindelijk sterker. Polione de proconsul van Rome moet over haar lot beslissen.

Norma stelt de allerhoogste eisen aan kunstenaars en musici. De vele cavatinas en cabalettas, puntjes op de partitie, vereisen zeldzame power, karakters, bereik, flexibiliteit en behendigheid. De virtuositeit ten dienste van de emotie maakt deze nieuwe productie van de Koninklijke Opera van Wallonië-Luik tot een van de mooiste van het seizoen.

Alle opera optredens worden voorafgegaan door een introductie aan de show die open is voor iedereen. De afspraak is 30 minuten voor de uitvoering afgesloten met een spreker voor een relevante presentatie van het werk.

Meer informatie: www.operaliege.be

Foto Visuel affiche_Norma