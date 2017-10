Passart/VKC onderuit tegen WDZ

Theo van der Kort/Passart-VKC |

Het gemis aan vaste waarden bij Passart-VKC speelt goed spelend WDZ in de kaart.

Door het gemis van 4 geschorste spelers, 2 afwezigen door werk en nog 3 herstellende spelers hebben Frank en Jos veel gepuzzel opgeleverd om nog een goed team op de kunst wei te zetten.

Toch was het in de eerste helft een gelijk opgaande wedstrijd waarbij WDZ wel het betere spel en de betere kansen had maar door goed verdedigend werk met aanvoerder Martijn Kollee als regelateur van de achterhoede… bleven de kansen beperkt. Die kansen welke alsnog voor WDZ kwamen werden bekwaam gepareerd door Kelvin Roolant die voor Dwayne Trags moest invallen.

Echter het was een op en neer gaande eerste helft waarbij ook Passart-VKC hun kansen kreeg, Jeffrey Koenen was ongelukkig met zijn acties, Morad Laassiba werkte hard maar het was Jos van Mil, ja juist de Jos, die de beste kans kreeg. Een goede aanname met rechts en daarna met links een goede uithaal, als het schot iets lager was geweest dan hadden we met 1-0 voorgestaan.

De tweede helft begon hetzelfde, echter een onachtzaam momentje resulteerde erin dat Marc Schröder van WDZ alleen voor Kelvin Roolant kwam en dit buitenkansje bekwaam afrondde, 0-1.

Passart-VKC probeerde op wilskracht wat terug te doen, Darryl van Westering ging veelvuldig langs de lijn op, Martijn Kollee ging in de voorhoede voetballen, Lei Smerecnik was op het hele veld te vinden om de bal van de tegenstander af te jagen en Michael Gijsbers probeerde wat hij kon maar had de eerste helft al veel gegeven. WDZ bleef kansen creëren echter zonder resultaat totdat, na een mooie voorzet op Martijn Kollee kon Martijn uithalen, echter hij probeerde de bal bij de iets beter staande Jeffrey Koenen te krijgen en dat mislukte. Een goede counter van WDZ, Max van der Linden was net iets sneller als onze Sjoerd Habets en maakte gebruik van zijn kans en passeerde met een goed schot Kelvin Roolant.

Hierna was het op, WDZ bleef aanvallen en Luuk Brinkhoff maakte met een bijzonder fraaie treffer de 0-3.

Al met al een verdiende overwinning voor WDZ met een goed fluitende arbiter dhr. R Cauberg op deze zonnige oktober dag welke heeft laten zien dat we best een heel brede selectie hebben, 9 afwezigen, echter dat we het dan wel moeilijk hebben om op niveau te presteren.

Hopelijk zijn er zondag 6 afwezigen er weer bij zodat we zondag tegen SV Brunssum de 3 punten in huis kunnen houden.

Het kan nog even duren voordat we compleet zijn en de concurrentiestrijd zijn vruchten begint af te werpen maar ik ben er vast van overtuigd dat een rangschikking boven de middenmoot met deze selectie haalbaar moet zijn.

Tekst: Theo van der Kort / Passart-VKC

Archieffoto:©Parkstadactueel/Tom de Cock