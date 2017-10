Start inloop CMWW Onderbanken

Wethouders Evers licht toe dat de gemeente het beleid hanteert om (zorg)voorzieningen zo veel mogelijk naar de inwoners toe te brengen.

“We hebben altijd goede voorzieningen gehad. Dat we het als kleine gemeente toch allemaal goed voor elkaar hebben, heeft voor een deel ook te maken met het feit dat we veel samenwerking zoeken met (zorg)partners en andere gemeenten. In de praktijk merkten we echter dat dit vaak voor onze inwoners betekende dat ze voor sommige voorzieningen buiten de gemeentegrenzen moesten reizen, bijvoorbeeld naar Brunssum. Hoewel de afstand naar Brunssum niet groot is bleek het toch een drempel te zijn voor sommige inwoners. Daar waar het mogelijk is halen we nu zo veel mogelijk voorzieningen naar Onderbanken zelf. Het meest recente initiatief is een uitbreiding van de open inloop bij het CMWW in Schinveld.”



Nadine Geraets (CMWW) en wethouder Rens Evers voor de ingang van het CMWW

Deze nieuwe inloop wordt gerealiseerd in samenwerking met CMWW en Mondriaan. Ze is bedoeld voor alle inwoners van Onderbanken. Bij de inloop staat ontmoeten en gezellig samenzijn centraal, maar het gaat verder dan dat. Voor mensen die het even moeilijk hebben of het even niet meer weten is er ook professionele begeleiding aanwezig. Er is ruimte om samen activiteiten te ondernemen zoals het lezen van de krant, kaarten, puzzelen, mozaïeken of het spelen van een spelletje. Ook is er gelegenheid om gezellig samen te eten. Tijdens de inloop kunt u in contact komen met mensen uit de buurt en het activiteitenaanbod van Onderbanken leren kennen. Soms is het fijn om samen ergens heen te gaan en kan de inloop een “wegwijzer” zijn.



Team Inloop CMWW: Margret Peters, Katja van Kerkom en Nadine Geraets

Tijdens de openingsuren van de inloop is er altijd minimaal 1 medewerker van het aanwezig die ondersteund wordt door vrijwilligers. Samen vormen zij een klein team, waar ruimte is voor eigen initiatieven.

U bent van harte welkom

U kunt elke dinsdagmiddag (13.00 – 16.30 uur) en donderdagochtend (10.00-13.30) terecht op onze locatie bij het CMWW, A ge Water 20a in Schinveld. Loop gerust eens binnen! Koffie en thee staan gratis voor u klaar.

Voor meer informatie over de inloop of voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met CMWW Buurtwelzijnsteam Onderbanken, Margret Peters en Nadine Geraets.

Telefoon: 088 4552590. Wij zijn ook via de mail te bereiken: m.peters@cmww.nl of n.geraets@cmww.nl

Foto’s CMWW