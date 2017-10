Stiltewandeling Landgoed Terworm

redactie van Parkstadactueel |

Loop ook mee en ervaar de stilte in de mooie natuur rondom Terworm in Heerlen.

Wat doet geluid met mensen? Is het nog wel ergens echt stil? Om hier bewust van te worden, organiseert de gemeente Heerlen op de Dag van Stilte een wandeling door Landgoed Terworm.

– Zondag 29 oktober 2017

– Start 10.30 uur, einde 13.30 uur

– Verzamelpunt is parkeerplaats Van der Valk Heerlen.

In het gebied van landgoed Terworm in Heerlen wordt onder begeleiding van (natuur)gidsen een route van ongeveer 6 kilometer gewandeld. Gidsen zullen op interessante plekken een toelichting geven over diverse aspecten van het landgoed. De wandeling is geschikt voor mensen met een normale gezondheid. De wandelsnelheid ligt niet hoog maar het is niet geschikt voor mensen in een rolstoel en voor kinderwagens. Honden zijn welkom mits aangelijnd en onder controle. Aanmelden kan tot en met 26 oktober 2017, met een mailtje naar gemeente@heerlen.nl of telefonisch via het nummer 14045.

De wandeling gaat onder alle omstandigheden door. Zorgt u voor stevige schoenen en passende kleding voor de wandeling en het jaargetijde. De gemeente zorgt voor een versnapering tijdens een pauzemoment.

Foto®Parkstadactueel/Lucho Carreno