Back to Blondie – Tribute in het cultuurhuis Heerlen

Redactie Parkstadactueel/Cultuurhuis Heerlen |

Back to Blondie

Datum: Vr 20 okt

Aanvang: 21.30 uur

Entree: €10

A tribute to Blondie in het theatercafe!

Frontvrouw Kitty Lanters zingt niet alleen als Debby Harry, ze kruipt in haar huid. Een show met enorm veel enthousiasme, creativiteit en plezier. De vijf zeer ervaren muzikanten van Back to Blondie brengen een ode aan de nog steeds optredende band, in sound en stijl van jaren ’70 en begin ’80.

Voor wie het even niet meer precies weet: In 1974 richtten Chris Stein en Deborah Harry de band Blondie op in New York en Andy Warhol bedenkt het uiterlijk van Debby. Nadat de band in 1978 in Europa doorbreekt met ‘Denis’ (Plastic Letters) volgen de albums ‘Parallel Lines’, ‘Eat to the beat’ en ‘Autoamerican’. Hiermee vestigt de van oorsprong punkrockband definitief haar naam en scoren ze vele wereldhits. Hits die je misschien niet meteen kan opnoemen maar die bij de eerste maten meteen ‘Oh ja, die is ook van hun’ oproepen. Je hoeft geen fan te zijn voor een absolute ‘oh ja’ avond. Back to Blondie (her)kent iedereen!

Cultuurhuis Heerlen

Sittarderweg 145

6412 CD Heerlen

info@cultuurhuisheerlen.nl

Reserveren: http://www.cultuurhuisheerlen.nl/reserveren.html

Foto Back to Blondie